Le presidenti donna, e i partiti inesistenti

Salvini è un uomo fortunato: qualunque sciocchezza commetta, non trova mai nessuno dei suoi iscritti che gliene chieda conto. Vedi Papete, vedi, ieri 28, il caso Alberti Casellati. Vedi che oggi cerca un’altra donna da bruciare come nei romanzi storici fasulli ambientati in un Medioevo immaginario. Solo che Salvini le donne, politicamente, le brucia davvero. Io sto scrivendo alle sette di mattina; aspettate l’ora di pranzo.

Del resto, quali iscritti alla Lega dovrebbero protestare? Sarei curioso di rovistare nelle tasche di Pinco e Palla, per scoprire se hanno davvero una regolare tessera: l’anonimo Saccomanno incluso; idem per Spirlì.

Che le tessere del PD siano patacche, ce lo insegnano i recenti buffi casi del congresso calabrese. Lo stesso per LeU, IV eccetera… Se si va a votare, i 5 stelle, o quel che ne rimane, è grasso che cola se arrivano al 10%.

E non parliamo delle coalizioni. Come si fa a parlare di un centrodestra, quando due partiti e spiccioli sono dentro il governo, e uno è all’opposizione?

I partiti del 2022, in verità almeno dal 1990, sono solo apparati di mestiere, attraverso i quali si può transitare avant’indrè alla Vono maniera, oppure dormire all’Antonio Viscomi. Mancano del tutto iscritti, tessere, quote di adesione, riunioni…

E mancano, perché i partiti – contateli: sono più ora che nel 1980 – sono del tutto privi della benché minima ideologia; e dico ideologia, perché idee e filosofie e concezioni della vita e del mondo (Weltanschauung, in tedesco!), e opinioni in genere, i partiti non sanno manco che siano.

Eppure, sono questi partiti inesistenti che hanno in mano l’Italia; e fanno e disfanno i governi; e fingono di discutere, poi prendono decisioni con la più piatta acquiescenza di giornali e tv.

E nemmeno si può dire che Draghi e soci si comportino da dittatori dando in cambio benefici. L’economia italiana – quella reale, non i numeri – è ben rappresentata dal fatto che ieri, a Soverato, l’automatico benzina segnava 1.819 al litro; e luce e gas richiedono un mutuo. Che fa Draghi? Rateizza: e non c’è un cane di giornalista che faccia notare come la rateizzazione la facevano anche prima, bastava una telefonata a nome proprio, non di Draghi. Anzi, se uno accumula un debito grosso, gli propongono uno sconto pur di incassare qualcosa. Insomma, un’economia di magliari.

Ah, dimenticavo che Biden minaccia una guerra per far dimenticare in che misero modo ha perso quella dell’Afghanistan; e per tenere le briglie agli Europei. Nella crisi ucraina, è da notare, la voce dell’Italia conta quanto il due di coppe quando la briscola è a spade.

In questa situazione, le manovre e manovrette quirinalesche mi lasciano a meno 273, zero assoluto del freddo; e sia alle 07.20, che finisco, sia verso le 12, se saprò che c’è o non c’è un/a presidente.

Ulderico Nisticò