Le ragazze del Nausicaa di S. Andrea Jonio alla finale regionale PGS

Le ragazze del Nausicaa di S. Andrea Jonio hanno partecipato alla finale regionale PGS tenutasi a Cittanova. Una giornata all’insegna dello sport, all’insegna dei valori e soprattutto un momento insieme per rimarcare ancora una volta che, dietro ogni sport, ci sono sempre persone che si impegnano al massimo mettendo la faccia in campo e fuori.

Il primo match ha visto la Nausicaa subire la prima sconfitta, oltretutto di misura, per 1 a 0 contro la solita Xenium, salutando dunque la finale. Ma il risultato non demoralizza affatto la compagine andreolese, che scende in campo per la finale terzo e quarto posto e neutralizza per 2 a 0 la Boca Woman, grazie alle reti di Celeste e della solita Adele.

Medaglia di bronzo sportivo per le nostre ladies, ma medaglia d’oro per l’impegno e l’entusiasmo. Brave ragazze, la strada è quella giusta. Forza Nausicaa.