Le spese? Purché siano militari

Metto le mani avanti, così do il buon esempio. Nel 1940, muovendo guerra contro Gran Bretagna e Francia, la R. Marina italiana schierava 750 navi, di cui sei, poi sette gigantesche corazzate: e verso il ’43, non aveva nafta per impiegarle; e intanto il R. Esercito contava tremila (3.000) generali; mente la R. Aeronautica aveva 35 tipi diversi di aerei, con l’immaginabile confusione che ne seguiva, e il tipo più prodotto era un arcaico biplano. FIAT, guarda caso! Ecco, ora che mi sono messo al riparo da eventuali critiche ideologiche e storiografiche, veniamo al dopoguerra.

Quando ero militare io (1973-4), tra i miei infiniti compiti diurni (di notte, 60 guardie fucile in spalla) c’era di ricevere dai quattro Gruppi la conta degli effettivamente presenti tra artiglieri e caporali; e ci furono giornate che ne enumerai appena quattrocento, cioè un terzo del minimo per fare un Reggimento; e gli altri, omissis. Ebbene, si aggiravano tra uffici e cortili ben cinque tenenti colonnelli e quarantacinque capitani, tutti anzianotti e con la faccia della depressione, però pagati. Poi, verso il 1980 corse nelle caserme la paroletta magica “Libano”, e tantissimi si diedero – senza sforzo né loro né dei medici – malati.

A che servono questi conti della serva? A chiarire che io, nel mio piccolo, non sono affatto contrario alle spese militari, purché siano militari, ovvero consistano in:

– armamenti;

– logistica (vedi sopra a proposito della nafta);

– personale adeguatamente selezionato e preparato; e nel numero giusto.

E invece la mia paura, anzi certezza, è che i soldi finiscano – come attualmente tanti finiscono – in stipendi, e destinati a passacarte modello Regione Calabria: ovvero, troppi di numero e scarsissimi di qualità e produzione. Ecco il mio debil parere: facciamoci delle Forze Armate, in vista di un mondo che sta diventando sempre più pericoloso; ma che siano Forze Armate, e non travetti in divisa.

Ora qualcuno piangerà che dobbiamo spendere per l’istruzione! Ebbene, sì, come ex professore, vi dico di sì. Però, spendiamo per l’istruzione, non per l’antimafia segue cena, e progetti e altra roba del genere. Sotto con italiano, latino, greco, lingue, matematica, scienze, arte… Quindi, servono professori da fare stare più in cattedra e meno in riunioni sbadiglianti e inutili; e che sappiano il loro mestiere, cioè conoscano i loro argomenti e la maniera di trasmetterli.

Lo stesso per i militari, eccetera.

Ulderico Nisticò