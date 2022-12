Le Stars dei tormentoni radio in arrivo a Winterland Siderno

Rocco Hunt il 17 Dicembre e Boomdabash il 23 Dicembre, sono i regali di Natale che Winterland e Siderno regaleranno in showcase al pubblico calabrese.

Grande attesa per gli artisti Campioni di ascolti e protagonisti delle principali hit radiofoniche.

Sono stati certificati proprio ultimamente da VEVO come gli artisti italiani con maggiori visualizzazioni e per questo sono motivo di grande orgoglio per l’organizzazione di Winterland che vedra’ nel periodo natalizio l’invasione di giovani e meno giovani in festa provenienti da tutto il territorio calabrese.

II bellissimo progetto Winterland, gia presentato in conferenza stampa presso la sala consiliare del comune di Siderno, è una idea vincente del giovane Davide Ruso, presidente della consulta giovanile, di Carmelo Scordo direttore artistico molto conosciuto nella movida dell’intera provincia reggina e con il grande sostegno di Davide Lurasco consigliere delegato alle manifestazioni e agli eventi della Città.

“Non si è mai profeti in patria” dice un vecchio detto ma non è il caso del promoter Fabio Falzone, nativo proprio di Siderno che insieme a Francesco Rondinelli sono riusciti a piazzare due nomi di tale caratura internazionale in un Natale che mai come quest’anno sarà caldissimo nella cittadina del reggino, protagonista assoluta degli eventi in queste festività.

Le parole di Falzone: “Per Rocco Hunt è uno splendido ritorno in Calabria e appena pubblicizzato l’evento in pochi minuti sono arrivate chiamate da tutta la regione che preannunciano un soldout certo.

E ancora, altra splendida data con lo showcase dei Boomdabash, la band salentina da anni assente in Calabria e finalmente con grande gioia dei fan calabresi ritorneranno ad abbracciare la nostra regione.

Carichi di hit con Loredana Bertè, Alessandra Amoroso, Annalisa e proprio ora fuori con una super hit con gli Eiffel 65 fanno preannunciare per il 23 Dicembre una notte tutta da cantare.

Altra bella collaborazione di Winterland è quella con il network interregionalie Studio 54, la radio dei grandi successi, che già nel pomeriggio del 17

Dicembre sarà presente con il suo stargate ledwell ad accogliere i presenti con una ondata di energia e tante sorprese.

Tutte le info sono giornalmente on line sui canali social di Winterland Siderno.