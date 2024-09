“Le storie di Alice” dal Piemonte a Vallefiorita lo storytelling entra nella scuola

Giovedì 26 settembre il cortile dell’edificio scolastico di Vallefiorita, plesso dell’Istituto Comprensivo di Squillace, si è trasformato per l’intera mattinata in un teatro all’aperto.

L’Amministrazione comunale ha voluto offrire a tutte le classi della scuola primaria e secondaria di primo grado, un’opportunità unica per gli alunni: tre spettacoli all’aria aperta, in un’atmosfera magica e coinvolgente non solo per gli alunni ma anche per i docenti.

Alice Salvoldi, autrice, attrice e regista di teatro, ma soprattutto storyteller, già coinvolta nel progetto Libro Vagante in qualità di formatrice per la scuola dell’infanzia, e Gaspare Tancredi, cantautore e musicista che ha accompagnato le narrazioni alla chitarra e all’ukulele, hanno presentato “Le storie di Alice”, uno spettacolo di racconti misti già rappresentato molte volte in Piemonte e Lombardia in scuole di ogni ordine e grado.

Le storie narrate hanno presentato, senza sbavature didascaliche o prediche morali, i temi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Ispirate ai principi fondamentali di ascolto e rispetto e al tema dell’inclusione, al rispetto per l’ambiente, all’importanza di cambiare punto di vista, alla tenacia dell’eroe nelle storie e all’ironia della sorte, hanno tutte affrontato argomenti che possono essere ripresi e approfonditi in classe: dalla cooperazione alla giustizia, dalla legalità all’esigenza di apprendere e sperimentare percorsi nuovi.

Ma le storie di Alice hanno mostrato soprattutto un modo diverso di presentare la didattica, e hanno indicato il recupero della narrazione come un elemento fondante del piacere di leggere perché, come ama ripetere Patrizia Fulciniti, “la lettura non è figlia della lettura, nel senso che il piacere della lettura non nasce e non è necessariamente preceduto da letture.

Alla base c’è il piacere dell’ascolto e della parola. Altrimenti non si spiegherebbero tutti i grandi lettori figli di illetterati e persino, se pensiamo a un secolo fa, di analfabeti”.

È stata proprio Patrizia Fulciniti, responsabile della formazione e dei rapporti con le scuole per la Terra di Mezzo, partner del progetto Libro Vagante, a proporre all’Amministrazione comunale questo spettacolo che ha coinvolto circa 100 bambini e bambine, ragazzi e ragazze che hanno ascoltato con attenzione le storie presentate, ridendo e patendo insieme agli eroi delle storie, meravigliandosi con loro, grazie alla maestria narrativa di Alice e al tappeto sonoro creato da Gaspare.

Il Sindaco di Vallefiorita Salvatore Megna, ha salutato i partecipanti e gli artisti presentando l’evento del giorno come momento conclusivo del progetto Libro Vagante appositamente pensato per le scuole, e ha anticipato un futuro evento inaugurale degli edifici che saranno adibiti a museo e biblioteca multimediale e di un concorso dedicato a giustizia e legalità.

Un ringraziamento va, oltre che al dirigente Alessandro Carè, sempre pronto a cogliere le sollecitazioni del territorio, alla responsabile di plesso Rosella Rania, ai docenti responsabili delle classi che hanno partecipato e al personale ausiliario per la disponibilità e l’accoglienza dimostrate.