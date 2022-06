Le Tre Gocce da “Manuè”, la capra più famosa della Calabria, per salvarla dalle mosche e dai topi

Nei giorni scorsi l’azienda Le Tre Gocce, con sede a Mirto Crosia (CS), specializzata in pulizie generali, derattizzazione, disinfestazione, sanificazione e trattamento delle superfici, è stata contattata da una azienda agricola di Belcastro, in provincia di Catanzaro, al fine di effettuare un intervento di disinfestazione.

Solo oggi, Leonardo Caligiuri, titolare dell’azienda Le Tre Gocce, si è reso conto con grande stupore che a contattarlo è stato l’allevatore più famoso della Calabria. Si tratta di Saverio Riccelli, in arte padrone di “Manuè” e tante altre fantastiche e dolci capre, ovvero il fenomeno social del momento. Il giovane calabrese che spopola, in particolar modo, su TikTok dove è seguito da oltre 1,5 milioni di follower.

I suoi video è possibile trovarli sulla sua pagina dove vi sono divertenti sketch in compagnia non solo di Manuè, vera e propria star dal pizzetto bianco, ma anche di Pasquà, Marco, Giovà, Carmè. Il suo ormai tradizionale “E comu iamu? Comu siti biediii” è il tormentone che ha stregato giovani e meno giovani, tanto da catturare l’attenzione dei media nazionali.

«Nell’azienda sono stati installati due Ecomille. Si tratta di trappole per topi ecologiche che non compromettono la salute di Manuele e delle altre splendide capre di Saverio. Inoltre, per difendere gli animali da tutti gli insetti alati, la cui presenza diventa maggiore con il caldo, sono state installate delle piastre incollanti. Si tratta di piastre dotate di luci che restando accese di notte catturano l’attenzione degli insetti i quali, avvicinandosi alla lampada, vengono attratte dai sentori presenti su un foglio incollante dove si posano e restano intrappolate fino a morire dopo poche ore» – ha spiegato Leonardo Caligiuri.

Il Tiktoker Saverio Riccelli per ringraziare Le Tre Gocce per il suo prezioso e provvidenziale intervento ha poi voluto postare questa mattina sul proprio canale un video in cui ha raccontato ciò che è accaduto quest’oggi. Il video in appena 5 ore ha raggiunto oltre 80.000 visualizzazioni.

«Ogni Estate nella mia azienda siamo invasi da mosche, insetti ed anche da qualche topo. Ho visto sui social l’azienda Le Tre Gocce e l’ho contattata. Hanno fatto davvero un buon lavoro e devo dire che sono rimasto molto soddisfatto ma ancora più di me lo saranno certamente le mie capre» – ha dichiarato Saverio Riccelli.

Intanto, il video ottiene decine e decine di commenti “Bravo, complimenti. Mi piace come vuoi bene ai tuoi animali” scrive Melissa Marando, “Buongiorno Saverio. Bravissimo come curi i tuoi animali” gli fa eco Maria Suriano, “Bello. Quanta cura per gli animali” scrive Domenico Ruocco, ecc. ecc.