Leadership ed empatia: il “Malafarina” di Soverato a lezione di gestione dei conflitti con il progetto Erasmus+ a Lisbona

Conflitti a scuola? No, grazie. Un’esperienza formativa a Lisbona fornisce strumenti concreti per la gestione dei conflitti nell’ambiente scolastico per il Dirigente del Malafarina di Soverato ed il Referente per l’Inclusione ed il benessere scolastico.

Dal 16 al 20 febbraio, il Dirigente Scolastico Saverio Candelieri e il Prof. Francesco Tassone, nell’ambito dell’Accreditamento Erasmus+ Scuola, hanno seguito il corso “Leadership and Conflict Management”, tenuto da Andreia Carvalho della prestigiosa Learning Together.

Tassone ha scelto di investire in questa formazione mosso dalla consapevolezza che una scuola inclusiva e accogliente necessiti di acquisire strumenti concreti per migliorare la comunicazione interna tra docenti, studenti e famiglie, gestire i conflitti non come ostacoli, ma come opportunità di crescita.

Il Dirigente Saverio Candelieri ha dimostrato, ancora una volta, la sua dedizione e passione per l’istruzione, condividendo le sue strategie vincenti di leadership ed evidenziando come il conflitto non debba essere inteso come un segno di fallimento, ma come un segnale, un indicatore che evidenzia dei bisogni di ascolto, di rispetto, di autonomia e di sicurezza.

Il confronto con altri educatori, provenienti da diversi contesti educativi europei, ha consentito di analizzare il modello di Marshall Rosenberg (Osservazioni, Sentimenti, Bisogni, Richieste), rivelatosi un metodo pratico per decostruire i conflitti: non più “chi ha ragione?” ma “quali bisogni non sono stati ascoltati.

L’ascolto empatico diventa, quindi, il punto di partenza per la gestione dei conflitti: ascoltare non per ribattere o per fornire soluzioni, ma per comprendere i bisogni e trasformare le divergenze in connessioni, adottando la visione del Dirigente Candelieri, modello di abnegazione e impegno e ispirazione per l’intera comunità scolastica.