Leggi di un rigo

Non ho – e parlo sul serio – il minimo dubbio che la situazione dell’evaso dai domiciliari fosse perfettamente legale, nel senso di previsto da una legge. Se è così o non è così, se la veda il Consiglio Superiore della Magistratura, e chi per esso.

Sono tuttavia altrettanto certo che la legge in parola sia scritta con tante di quelle parole, e con tante di quelle citazioni, e tanti di quei richiami a leggi x ed y, che molto facilmente si lascia interpretare, anche secondo l’ideologia di chi la deve applicare. E questo non va bene.

Le leggi devono essere chiarissime, perché i cittadini le capiscano, e perché nessun giudice le interpreti. Così la pensava anche Zaleuco, il legislatore di Locri antica.

Così la pensavano quelli scrissero le Dodici Tavole romane. Guardate questa, di dieci parole in tutto. SI NOCTU FURTUM FAXIT, SI IM OCCISIT, IURE CAESUS ESTO. Se qualcuno commette un azione delittuosa (furtum) di notte (noctu), e il leso si difende, può giungere fino all’uccisione dell’offensore. Può, non deve. Infatti, di notte, nessuno sarebbe venuto in suo aiuto, che invece è obbligatorio chiedere di giorno (LUCI), come dice un’altra legge giunta a noi in un frammento. Insomma, la sola interpretazione lasciata a un giudice è che il giorno sia notte e viceversa, il che mi pare molto improbabile. Magari qualche avvocato spiritoso proverà a sovvertire l’astronomia, ma il giudice semplicemente non gli deve dare retta.

Conclusione, vanno riscritte le leggi, riducendole all’osso di parole. E va chiarito che i giudici devono leggerle e applicarle. Per esempio, il noto principio IN DUBIIS, PRO REO, significa che senza prove l’accusato non può essere condannato, ed è giusto. Ma REUS significa, appunto, accusato, non vuol dire colpevole. Se un giudice, magari, non sa il latino, e piglia REO per colpevole da beneficare (in buona fede, ripeto), ecco il danno per la comunità.

Buon lavoro, giureconsulti. Ammesso ce ne siano, e ne dubito.

Ulderico Nisticò