Lelah Kaur: dall’Expo Bellydance al primo Festival Olistico in Calabria

L’artista, conosciuta per la sua partecipazione a “Ballando con le stelle”, è impegnata nella promozione della danza e del benessere

Lelah Kaur, celebre danzatrice e insegnante di Danze Orientali che ha conquistato il cuore del pubblico partecipando a programmi televisivi come Ballando con le stelle di Milly Carlucci su Rai1, continua a far parlare di sé.

Dopo l’organizzazione di successo del Campionato del Mondo delle Danze Orientali a Roma, presentato dalla W.I.O. World Intercultural Organization e dal suo Presidente Liberato Mirenna, Kaur si dedica ora ad altri grandi eventi. L’Expo Bellydance, in programma a Roma dal 16 al 18 giugno 2023, vedrà danzatrici e insegnanti da tutta Italia presentare le loro scuole di Danze Orientali attraverso workshop, lezioni, seminari, rassegne, esibizioni e spettacoli. Parallelamente, Lelah Kaur si occuperà di eventi di Danza e di Formazione con l’ente di promozione sportiva Libertas, di cui è Responsabile Nazionale per il settore Danze Orientali.

Ma la grande novità per la Calabria è l’organizzazione del primo Festival Olistico dal titolo “Alla scoperta del benessere”, che si terrà dal 1 al 4 giugno 2023 a Santa Maria del Cedro, in provincia di Cosenza. Presentato da Spazio Indaco e Maxima Wellness Beauty, l’evento offrirà un’ampia gamma di discipline orientali e bionaturali, tra cui yoga, pilates, meditazione, yoga della risata, yoga e colore, Danza e Chakra, Danze Orientali, bagni di suono con Campane Tibetane, meditazione tantrica, risvegli al femminile, laboratori artistici e saluti al sole all’alba ed al tramonto.

Il Festival si svolgerà presso il Primavera Club Hotel&Residence di Santa Maria del Cedro (CS), con accesso diretto alla spiaggia e numerosi giardini per il relax dei partecipanti.

Per maggiori informazioni e per conoscere le modalità di partecipazione, sia per scuole e associazioni di meditazione che di danza, o per appassionati delle pratiche proposte, è possibile scrivere a allascopertadelbenessere@hotmail.com, visitare il sito www.spazioindaco.net o consultare le pagine Facebook e Instagram “Alla scoperta del benessere”.