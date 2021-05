L’Ema autorizza il vaccino Pfizer dai 12 ai 15 anni

Ora è ufficiale, l’Agenzia europea per i medicinali ha autorizzato la somministrazione del vaccino anti Covid Pfizer anche per i ragazzi dai 15 ai 12 anni che ora potranno prendere parte, in condizioni di massima sicurezza ed efficacia, alla campagna vaccinale contro il virus.

L’annuncio arriva durante la Conferenza stampa organizzata dall’ente regolatore attraverso la voce del responsabile della strategia sui vaccini di Ema, Marco Cavaleri: «Ema approva l’utilizzo del vaccino Corminaty per gli adolescenti dai 15 ai 12 anni, che si è dimostrato sicuro ed efficace anche su di loro».