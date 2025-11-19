Leo Tuoto è il nuovo Mister del Soverato Futsal

L’A.S.D. Soverato Futsal è lieta di annunciare che Leo Tuoto è il nuovo responsabile tecnico della Prima Squadra. L’allenatore italiano di calcio a 5 di Primo Livello ha sottoscritto un accordo che lo legherà al club biancorosso fino al 30 giugno 2026.

Leo Tuoto, nato a Cosenza il 20 febbraio 1972, porta in dote il suo enorme bagaglio di conoscenze ed esperienze maturate in una lunga e ricca carriera sportiva, sia da giocatore di calcio e calcio a 5 sia da allenatore di calcio 5, dove ha allenato diverse squadre prestigiose nel panorama regionale e nazionale.

Nel suo curriculum figurano il Città di Cosenza, la Mediocrati C5, la Licogest Vibo, il Catanzaro C5, l’Odissea 2000 Rossano, il Mirto C5, l’Eraclea Scanzano, il Real Rogit e la Pirossigeno Cosenza.

Il suo palmares vanta due campionati di Serie C1, il primo con il Città di Cosenza nella stagione 2000/2001 ed il secondo con il Mediocrati C5 nel 2003/2004, con cui vinse anche la Coppa Italia Regionale.

Nel nazionale, conseguì due imprese, portando il Real Rogit dalla Serie B a una storica promozione nel massimo campionato nazionale, ripetutasi alla guida della Pirossigeno Cosenza quando dalla Serie A2 ha conquistato e mantenuto la categoria della Serie A.

Il Club rivolge al tecnico i migliori auguri di buon lavoro per questo nuovo capitolo della sua entusiasmante carriera, certi che rappresenterà un valore aggiunto per la Squadra e per tutta l’A.S.D. Soverato Futsal.