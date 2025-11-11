Leonardo e Sofia regnano: Ecco i nomi più amati dai genitori italiani nel 2024

Istat rivela la classifica dei 15 nomi più scelti per i nuovi nati, confermando alcuni classici e vedendo l’ascesa di scelte più recenti.

​ La scelta del nome è uno dei primi e più significativi regali che i genitori fanno ai propri figli. Quali sono stati i preferiti dagli italiani nel 2024? Una risposta arriva dall’Istat, nel report “Natalità e fecondità della popolazione residente”, che fotografa le tendenze onomastiche nel nostro Paese.

I dati mostrano una chiara predilezione per i nomi della tradizione, spesso legati a figure storiche o religiose, ma non mancano le influenze della contemporaneità.

​ La Classifica Maschile: Vince la Tradizione con Leonardo

​Per il versante maschile, il nome più amato e scelto dai neogenitori è Leonardo, con ben 6.580 preferenze. Un nome di forte impatto storico e culturale che continua a dominare la classifica.

​A ruota, seguono due nomi classici che si contendono il podio: Edoardo (5.819) e Tommaso (4.389). Di notevole interesse è la presenza di nomi come Mattia (4.233), Alessandro (4.201) e Francesco (4.199), che mantengono salda la loro posizione tra le prime scelte.

​Si fanno strada anche nomi più brevi e di tendenza come Enea (2.460), che si posiziona nella parte bassa della top 15, ma mostra un incremento di popolarità. Chiude la classifica dei 15 nomi maschili più scelti, il tradizionale Antonio (2.196).

​ La Classifica Femminile: Il Trionfo di Sofia e l’ascesa di Aurora

​Anche per le bambine, la classifica è guidata da un nome che da anni è in cima alle preferenze: Sofia. Con 4.636 nuove nate, il nome di origine greca che significa “saggezza” si conferma il favorito.

​Al secondo posto troviamo Aurora (4.265), un nome evocativo e poetico, seguito da Ginevra (4.153), che ha visto una notevole crescita di popolarità negli ultimi anni. Nomi come Giulia (3.397) e Beatrice (3.316) continuano ad essere scelte solide per molte famiglie.

​Interessante notare come nomi classici e intramontabili come Anna (1.983) si posizionino nella seconda metà della top 15, superati da scelte più contemporanee o di recente riscoperta, tra cui Vittoria (3.893) ed Alice (2.901). A chiudere la top 15 femminile è Azzurra (1.671).

​Uno Sguardo d’Insieme

​I dati Istat offrono uno spaccato delle scelte genitoriali, che sembrano bilanciare il desiderio di omaggiare la tradizione onomastica italiana con un’apertura verso nomi di tendenza, spesso evocativi di virtù o legati alla natura (come Aurora, Azzurra). Le classifiche, basate sulle 15 scelte più popolari, confermano la stabilità di alcuni “evergreen” e l’emergere di nuove preferenze che plasmeranno i nomi della prossima generazione di italiani.