L’erosione costiera a Sant’Andrea Ionio al centro di un incontro

Il gruppo consiliare UnireSantAndrea, Brunilde Genco, Alfonso Samà e Salvatore Gareri, coadiuvato dall’avvocato Francesco Pitaro di Catanzaro, ha avuto, in data 13 febbraio 2025, un incontro presso la cittadella della Regione Calabria con il dott. Giovanni Aramini, responsabile del settore Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali – Sviluppo Sostenibile del Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente, in relazione alla Verifica di Assoggettabilità del progetto regionale per “Interventi integrati per il completamento delle opere di difesa costiera nel Comune di Sant’Andrea Apostolo sullo Jonio (CZ)”.

Abbiamo saputo che, tenuto conto delle indicazioni eventualmente pervenute dagli Enti interessati, il Dipartimento esprimerà a breve il proprio parere.

In seguito il progetto verrà portato alla Conferenza dei servizi, nell’ambito della quale i sindaci dei territori interessati potranno ulteriormente esprimere le proprie opinioni e richieste.

Ci auguriamo che nell’occasione venga da tutti posto in evidenza quanto già riportato nella relazione Tecnica del progetto, in cui è chiaramente scritto che la presenza del porto di Badolato, in pochi anni, ha indotto in alcuni tratti ad un arretramento di circa 40 metri della linea di riva, in particolare nel comune di Sant’Andrea Ionio.

Il fenomeno erosivo che si è determinato sta causando problemi agli stabilimenti balneari presenti nella zona e alle infrastrutture. Per cui un intervento di completamento dei lavori già effettuati ma non sufficienti, con l’aggiunta di ulteriori pennelli potrà migliorare la situazione ma non risolverla se, come si scrive, il problema deriva dal Porto di Badolato.