L’Esercito a “Il lavoro chiama: la Calabria delle Opportunità”

Al polo fieristico “Giovanni Colosimo” di Catanzaro importante occasione di orientamento e di confronto con i giovani del territorio

Catanzaro, 28 maggio 2026 – Presso il polo fieristico Ente Fiera “Giovanni Colosimo”, l’Esercito ha partecipato alla manifestazione promossa dalla Regione Calabria “Il Lavoro Chiama – La Calabria delle Opportunità, un’occasione che ha riunito istituzioni, imprese, scuole e cittadini per un confronto dedicato all’orientamento, alla formazione e alle prospettive occupazionali per i giovani del territorio.

Nel corso dei tre giorni, le donne e gli uomini del Comando Militare Esercito “Calabria” hanno coinvolto gli studenti giovani provenienti da diversi istituti scolastici della regione fornendo informazioni sui concorsi, sui percorsi di accesso, sui diversi iter formativi e sulle opportunità di carriera offerte dall’Esercito.

Momento centrale della partecipazione è stato il panel “La divisa come scelta di vita: l’orientamento professionale tra legalità, coraggio e futuro”, svoltosi nella giornata odierna, durante il quale è stato approfondito il valore della scelta di indossare l’uniforme quale percorso di crescita personale e professionale, basato su valori come disciplina, senso del dovere, merito e servizio al Paese. Il confronto con i giovani presenti ha consentito di evidenziare come l’Esercito rappresenti oggi una realtà moderna, capace di offrire molteplici opportunità di specializzazione in ambiti operativi, tecnologici e professionali.

I giovani hanno potuto assistere anche a una dimostrazione dinamica di Metodo di Combattimento Militare, realizzata dai militari del 1° reggimento bersaglieri e del 2° reggimento AVES “Sirio”.

La presenza all’evento si inserisce nell’ambito delle attività di comunicazione e orientamento che l’Esercito promuove sul territorio nazionale, con l’obiettivo di avvicinare i cittadini all’Istituzione e offrire alle nuove generazioni occasioni concrete per conoscere i percorsi di accesso e il valore del servizio reso al Paese.