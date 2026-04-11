L’Esodo silenzioso: Una Calabria per vecchi in un entroterra che svanisce

Il report dell’ISTAT scatta una fotografia spietata della nostra regione: tra spopolamento, fuga dei cervelli e carenza di servizi, il rischio è la desertificazione sociale. E il Capoluogo non fa eccezione.

SOVERATO – Non è solo una questione di numeri, ma di futuro che scivola via tra le dita. L’ultimo rapporto ISTAT sulla Calabria non concede spazio all’ottimismo, delineando uno scenario che gli esperti definiscono “drammatico e avvilente”. La regione si sta rimpicciolendo, non solo demograficamente, ma nelle sue stesse prospettive vitali.

​Un deserto chiamato entroterra

​Il dato più impressionante riguarda la polverizzazione dei centri abitati: quasi il 70% dei Comuni calabresi conta meno di 5.000 abitanti.

Sono borghi di mezza montagna e dell’entroterra che stanno letteralmente scomparendo. La tendenza è chiara: la popolazione rimasta scivola verso le coste in cerca di servizi minimi, lasciando alle spalle paesi fantasma dove le saracinesche non si alzano più.

Secondo le proiezioni, entro pochi anni il 40% dei paesi dell’entroterra entrerà in una crisi demografica irreversibile. Senza scuole, senza uffici postali e con trasporti carenti, la vita in queste zone diventa un atto di resistenza che pochi sono disposti a compiere.

La fuga delle eccellenze e il “vuoto” sanitario

​Perché i calabresi se ne vanno? La risposta dell’ISTAT è un atto d’accusa verso il sistema territoriale:

​Mancanza di lavoro: Il mercato occupazionale non assorbe le competenze.

​Sanità al collasso: La fatica nel curarsi spinge intere famiglie a cercare assistenza altrove.

​Assenza di infrastrutture: La percezione di “non avere nulla” intorno a sé accelera la decisione di partire.

A soffrire non è più solo la periferia degradata. Anche il Capoluogo riflette questo trend negativo. Catanzaro invecchia, perde i suoi giovani laureati — la risorsa più preziosa per l’innovazione — e assiste a uno spostamento dei residenti verso le aree marine, svuotando il nucleo storico e amministrativo della sua energia vitale.

​

​Il vero dramma sociale resta però quello della cura. Con una popolazione sempre più anziana e una base giovanile ridotta al lumicino, si apre un interrogativo etico e strutturale: chi si prenderà cura dei nostri anziani?

In una regione dove il welfare familiare ha sempre supplito alle carenze dello Stato, la rottura dei legami generazionali (causata dall’emigrazione dei figli) rischia di lasciare migliaia di persone in una condizione di solitudine e abbandono.

​La Calabria non sta solo perdendo abitanti: sta perdendo la sua capacità di immaginarsi nel domani. Senza un’inversione di rotta immediata sulle politiche del lavoro e dei servizi essenziali, il rischio è che la regione si trasformi in un grande ospizio a cielo aperto, bellissimo da guardare ma impossibile da abitare.