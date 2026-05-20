“L’essenziale è invisibile agli occhi”: a Sant’Andrea Marina il coro delle voci bianche canta il Piccolo Principe

Andrà in scena giovedì 21 maggio 2026, presso la Chiesa di San Raffaele Arcangelo a Sant’Andrea Marina, l’evento conclusivo del progetto “Seminare la musica”, promosso dalla Scuola Primaria di Sant’Andrea Marina in collaborazione con l’Associazione Artistico Musicale “Sound Academy”.

Protagonista dell’appuntamento sarà il coro di voci bianche, preparato e diretto dalla maestra di canto Carmen Procopio, che proporrà un percorso musicale e narrativo ispirato al film “Il piccolo principe”, tratto dall’omonimo libro di Antoine de Saint-Exupéry. Attraverso brani, dialoghi e momenti corali, gli alunni accompagneranno il pubblico in un viaggio fatto di emozioni, amicizia e riflessioni sui valori più autentici della vita.

L’iniziativa rientra anche nel percorso di promozione e diffusione della cultura musicale che la Sound Academy, diretta dal maestro Christian Cosentino, porta avanti da anni sul territorio, attraverso attività formative, progetti scolastici ed eventi di rilievo nazionale, tra cui il celebre Festival “Una Voce per lo Jonio”.

Il concerto rappresenterà anche un momento di saluto e condivisione con le famiglie e con l’intera comunità di Sant’Andrea Ionio in occasione della conclusione dell’anno scolastico. Una circostanza speciale che vedrà insieme alunni, insegnanti e famiglie, uniti nel celebrare il valore educativo della musica e dell’arte.

L’appuntamento è fissato per giovedì 21 maggio 2026 alle ore 15:30 presso la Chiesa di San Raffaele Arcangelo a Sant’Andrea Marina.