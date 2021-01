Lettera ai soveratesi sulla chiusura delle scuole

Spettabile Redazione,

mi trovo costretto a scrivere, mosso dalla frustrazione, questa lettera indirizzata ai cittadini di Soverato, categoria alla quale anche io, da due anni esatti, appartengo.

La frustrazione di cui parlo deriva dall’ennesimo provvedimento amministrativo di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado emesso dal sindaco di questa città, e dal mio essere un insegnante che, come tanti altri, si alza ogni mattina per andare a lavorare (a scuola o nel proprio studio, visti i tempi) orgoglioso e fiero di contribuire alla formazione dei nostri giovani, nonostante tutte le difficoltà in cui versa l’istruzione in Italia.

Tra queste difficoltà, inutile girarci intorno, negli ultimi tempi sono comparse anche quelle legate alla pandemia che sta flagellando l’umanità da un anno, e che ha costretto le autorità a compiere scelte dolorose, non ultima quella della sospensione della didattica in presenza. Molto si è parlato di questa decisione tra agosto e settembre, e molto il Governo ha insistito, almeno a parole, sull’importanza della scuola, investendo tanto del suo futuro politico sulla decisione di riprendere in presenza il 7 gennaio anche la didattica delle scuole superiori, seppur al 50%.

Mentre scrivo non si sa ancora quali decisioni verranno prese in tal senso, ma quali che siano saranno comunque molto sofferte. In questo scenario, nel quale la scuola è al centro del dibattito e in cui tutti i principali leader politici manifestano il loro dispiacere per la chiusura, si inserisce, a livello locale, l’azione amministrativa del nostro sindaco che, senza battere ciglio, in questi mesi si è rivelato “più realista del re”, chiudendo anche quando nel resto d’Italia le scuole erano aperte e senza neanche premurarsi di fornire una qualsiasi spiegazione alla cittadinanza.

Eppure siamo stati abituati a vederlo, soprattutto durante il lockdown di primavera, protagonista di dirette Facebook in cui informava minuziosamente i cittadini sullo stato di salute di singole persone contagiate, oppure li invitava a partecipare a improbabili giochini “tricologici”. Invece, a quanto pare, la chiusura delle scuole della sua città non è un evento che merita la stessa attenzione!

E se già il prolungamento della chiusura deciso lo scorso novembre, motivato dalla richiesta dell’ASP, era apparso estremamente penalizzante per i nostri giovani, trovatisi a pagare per le decennali (e dolose) insufficienze della nostra sanità, quest’ultimo appare assolutamente inconsistente e, anzi, offensivo della dignità dell’istituzione che colpisce!

Inconsistente perché, a quanto è dato sapere, Soverato non è epicentro di un focolaio di Covid-19 (e, se lo è, forse la cittadinanza avrebbe il diritto di esserne informata); offensivo perché, sempre a quanto è dato sapere, è stato preso in completa autonomia, senza che siano pervenute richieste “dall’alto” in tal senso, e anzi in controtendenza con gli orientamenti del Governo! E, anche questa volta, senza uno straccio di spiegazione pubblica, senza un lamento, senza il benché minimo segno di rammarico. Che la scuola, e più in generale la cultura, non siano mai state al centro dell’azione politica di questa amministrazione è un dato difficilmente controvertibile, quindi qualcuno potrebbe anche essere tentato di rispondermi “e che ti aspettavi?”.

Tuttavia, quando si tratta di ledere un diritto costituzionalmente garantito, come quello all’istruzione, nessuno, neanche il peggiore degli ignoranti e dei populisti, dovrebbe permettersi di agire a cuor leggero! E invece, andando a spulciare tra i vari “considerato” che compaiono nell’ordinanza, appare lampante che sia proprio questo ciò che è successo. Dopo i vari richiami normativi si legge, infatti, il seguente passaggio, fornito come motivazione: “CONSIDERATO che durante il periodo delle festività natalizie alcuni comportamenti tenuti dalla popolazione possono aver favorito il diffondersi del contagio da COVID – 19 i cui effetti potrebbero manifestarsi già nelle prossime ore.”

È veramente difficile, per me, commentare con serenità una motivazione del genere, ed è ancora più difficile spiegare a centinaia di ragazzi che non possono andare a scuola, vedere i loro compagni, i loro insegnanti, imparare, crescere… soltanto perché “alcuni comportamenti…possono” e perché i loro effetti “potrebbero”! Miei cari concittadini, mi auguro che sia chiara a tutti la gravità di queste “motivazioni”. Il Governo chiude, a torto o a ragione, sulla base di dati statistici e medici esaminati e “interpretati” da esperti, e questo non è comunque bastato ad evitare errori, anche tragici. Qui a Soverato, invece, i nostri amministratori chiudono le scuole, privando i ragazzi di un loro diritto, perché “alcuni comportamenti possono”!

Davvero straordinaria la scientificità dei dati su cui si fonda questo doloroso provvedimento! Verrebbe inoltre da chiedersi perché i nostri ragazzi debbano pagare, ancora una volta, per i comportamenti di alcuni, e soprattutto, dov’erano i nostri amministratori quando questi comportamenti venivano messi in essere? Se ne hanno avuto notizia, avranno anche avuto la possibilità di sanzionare i responsabili! Tutto ciò è avvenuto? Chiudo con un’ultima considerazione: da quanto è dato sapere fino al momento in cui sto scrivendo, la Calabria intera il 7 gennaio tornerà in zona gialla.

Questo significherebbe bar e ristoranti aperti fino alle 18, negozi aperti fino alle 21, libera circolazione all’interno della regione. Possibile che solo le scuole siano dei “lazzaretti” così pericolosi da dover sprangare al primo alito di vento? Spero che queste domande possano fornire, se non altro, uno spunto di riflessione ai cittadini di Soverato, nell’attesa che qualcuno si degni di chiedere scusa ai loro figli.

Giuseppe Iozzo