Lettera aperta al Presidente della Repubblica sulla giornata del nome Italia

Signor Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il 7 gennaio 2025 si è celebrata a Reggio Emilia e in altre parti d’Italia la “Giornata del Tricolore” (istituita dalla legge n. 671 del 31 dicembre 1996). Pure per completare la simbologia identitaria del nostro Paese, l’associazione culturale informale “Calabria Prima Italia” (fondata nel 1982) chiede di istituire pure la “Giornata del nome Italia” che, come affermano i maggiori scrittori antichi (tra cui il grande filosofo Aristotele), è uno dei più antichi del mondo, essendo nato nell’attuale Calabria sedici generazioni prima della guerra di Troia e, quindi, attorno al 1500 avanti Cristo.

E’ nostro auspicio che il Parlamento possa dare così ai cittadini e alle istituzioni un motivo di conoscenza e di orgoglio in più per esaltare tutti gli altri valori costitutivi del nostro popolo e della nostra Repubblica. Una “Giornata del nome Italia” sarebbe, altresì, un faro anche per tutti gli italiani che vivono all’estero e, in particolare, per le nuove generazioni.

La data di celebrazione potrebbe essere molto utilmente la stessa del 7 gennaio, così da concentrare l’attenzione anche socio-pedagogica sulla Bandiera e sul Nome, creando un utile gemellaggio tra la Città di Reggio Emilia e la Calabria.

Sperando che tale proposta venga accolta a beneficio soprattutto degli italiani residenti dentro e fuori i confini nazionali, La ringraziamo davvero tanto per la gentile attenzione, per la disponibilità e la lungimiranza che vorrà esprimere.

E La salutiamo con ossequio, riconoscenza e gratitudine.

Domenico Lanciano (fondatore – responsabile).