Lettera aperta al sindaco di Soverato e al comandante della polizia locale

Come ogni anno, esce un’ordinanza circa il divieto di sosta temporaneo in via San Martino e in via I maggio.

Come ogni anno, i buoni cittadini, all’ordinanza obbedendo, collocheranno altrove le proprie auto.

Come ogni anno, i cittadini e forestieri NON buoni lasceranno le auto nell’intera via I maggio, e qualcuno anche in via San Martino, o accampando diritti o semplicemente impipandosene dell’ordinanza di cui sopra; e ciò accade anche durante i solenni momenti religiosi della Madonna a mare.

Quest’anno 2025, io perdo la poca pazienza che ho, e avverto di quanto segue:

– se anche una sola auto sosterà in spregio dell’ordinanza, riporterò la mia sotto casa, cioè in via I maggio, o in via San Martino;

– se, in presenza di auto, non verranno elevate contravvenzioni, riscontrerò palesi violazioni dell’ordinanza, con quel che ne segue.

Ulderico Nisticò