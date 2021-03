Lettori Erranti: la lettura è di nuovo al centro

L’importanza delle reti di partenariato per creare comunità educanti

Sta per iniziare il corso di formazione “Lettori Erranti: valigie di libri, patrimoni di storie, docenti in cammino” dedicato ai docenti della scuola secondaria di primo grado, organizzato dall’Istituto Comprensivo di Squillace e dall’Associazione Terra di Mezzo, il cui progetto è risultato vincitore (unico in Calabria) del bando Cepell-Mibact “Educare alla lettura 2019” assieme ad altri 10 in tutt’Italia.

Alessandro Carè, dirigente dell’Istituto da settembre 2020, riferisce di avere immediatamente accolto l’iniziativa. “Mi sono attivato, fin dal primo momento, per valorizzare il progetto e favorirne la realizzazione, nella convinzione che sia necessario, oggi ancora più che in passato, promuovere il dialogo tra le diverse agenzie educative. Mi preme sottolineare l’estremo valore delle reti di partenariato per promuovere il dialogo tra istituzioni, amministrazioni, biblioteche e associazioni, che creano una comunità educante capace di sostenere la maturazione di ogni studente in forma olistica. La cultura dell’appartenenza e della condivisione e il coinvolgimento di voci ed esperienze diverse, non possono che produrre uno scambio aperto e prezioso che arricchisce la didattica e ricade positivamente sugli studenti.”

Il programma del corso è ricco e stimolante. Sono previsti: webinar sulla reading literacy; workshop di narrazione, illustrazione e animazione del libro; attività di autoformazione e laboratori di apprendimento cooperativo per letture, ricerche e redazione di bibliografie ragionate; registrazione di file audio con letture dei partecipanti per un programma radiofonico; creazione del canale youtube “Lettori erranti”; pubblicazione di bibliografie ragionate. Il team dei formatori è d’eccellenza e comprende medici, docenti universitari, bibliotecari, librai, scrittori e scrittrici, illustratori e illustratrici, dirigenti scolastici, storyteller e attori.

“In questo progetto, come nella maggior parte delle nostre attività, l’obiettivo è quello di rendere la lettura un’abitudine sociale e uno strumento di inclusione e partecipazione” – afferma Gianni Paone, presidente dell’associazione Terra di Mezzo – “Ci proponiamo di sostenere lo sviluppo professionale degli insegnanti e di porre le basi per creare presidi permanenti, al fine di costruire – attraverso un’approfondita formazione teorica e pratica – anche una rete territoriale che coinvolga attivamente e connetta fra loro i diversi partecipanti: insegnanti, bibliotecari, librai e singoli professionisti”.

Secondo Patrizia Fulciniti, coordinatrice del progetto e formatrice, “I risultati deludenti dei test Invalsi e Pisa, sulle competenze di lettura dei ragazzi, ci impongono di trovare nuove metodologie e tecniche con le quali i docenti possano proporre percorsi formativi complementari a quelli tradizionali, sulle pratiche di lettura, capaci di permettere il recupero di una competenza di base che serve ad affrontare la vita. Sappiamo che la lettura del mondo precede la lettura della parola, ma la lettura della parola dota ogni soggetto degli strumenti adatti a leggere il mondo in modo critico. Questo inserisce la lettura in una dimensione che è al tempo stesso etica e politica. La scuola quindi ha la grande responsabilità di trovare un approccio giusto al tema”.

Gli incontri del corso di formazione, considerato il protrarsi dell’emergenza sanitaria, si svolgeranno tutti online, sulla piattaforma GSuite gestita dall’I.C. di Squillace.

Alla base e a sostegno del progetto troviamo un partenariato ampio che va dall’Istituto Comprensivo di Squillace, ai Comuni del territorio, dal Sistema Bibliotecario Vibonese, alle biblioteche comunali e alla biblioteca delle donne di Soverato, dalla libreria Incontro di Soverato al Teatro della Maruca di Crotone, dalla casa editrice Falco di Cosenza alla cooperativa sociale Liberamente e a Radio Squillace.

Il corso è gratuito e a tutti i partecipanti verrà rilasciato l’attestato del corso autorizzato dalla Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti Culturali del MiBACT, (DPCM 171/2014, art 13, c. 2, l. b), valido ai fini della formazione del personale docente della scuola. Per le iscrizioni ci si può rivolgere a Terra di Mezzo terradimezzoaps@gmail.com.