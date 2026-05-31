L’Europa fa tappa a Soverato: al Malafarina l’inclusione e il digitale parlano la lingua del futuro

Gli Accreditamenti Erasmus+ hanno “recapitato” a Soverato l’Europa più concreta: quella fatta di sguardi curiosi, di buone pratiche che si scambiano, di aule che diventano laboratori internazionali.

In questa settimana l’Istituto Malafarina, diretto dal professor Gallelli, ha ospitato 3 delegazioni dalla Spagna, Grecia e Romania nell’ambito dell’Accreditamento Erasmus+ Scuola ed una delegazione all’interno dell’Accreditamento Erasmus+ Formazione Professionale VET, proveniente dalla Serbia.

Un’occasione per mettere a confronto metodologie inclusive, digitali e sostenibili, per sperimentare insieme e per far vedere come l’accoglienza possa generare nuove forme di imprenditorialità nell’ottica di un processo di Lifelong Learning.

Il filo conduttore del programma è stato il confronto diretto sulle strategie che ciascun paese adotta per garantire equità e sostenibilità nell’istruzione. Docenti e formatori spagnoli, greci, rumeni, serbi e italiani si sono seduti attorno allo stesso tavolo per analizzare modelli di didattica inclusiva, strumenti per gli allievi “fewer opportunities” e approcci alla transizione ecologica.

Dalla Romania la spinta verso l’integrazione degli studenti con bisogni educativi speciali, dalla Grecia esperienze di educazione ambientale legate al territorio, dalla Spagna metodologie cooperative e attenzione alla diversità culturale, dalla Serbia modelli di imprenditorialità attiva.

L’Italia ha portato l’esperienza dei propri percorsi di contrasto alla dispersione e l’uso di tecnologie per la personalizzazione attraverso dei laboratori di realtà virtuale e robotica proposti dai docenti Cherubino e Babbo che hanno guidato i colleghi e gli studenti stranieri nella programmazione di robot, nella creazione di ambienti VR applicati alla didattica, dimostrando come la tecnologia possa abbattere barriere linguistiche e cognitive.

L’impatto è stato doppio: gli ospiti stranieri hanno portato a casa strumenti replicabili ed il team del Malafarina ha rafforzato competenze di comunicazione, problem solving e leadership.

Il momento più significativo è stata l’incursione sul territorio nei comuni di Camini e Badolato. Qui l’accoglienza non è una parola astratta: è impresa sociale, agricoltura di comunità, artigianato che riparte. Le delegazioni hanno visitato realtà inclusive dove migranti, giovani e famiglie del luogo collaborano a progetti economici basati su reciprocità e fratellanza.

La mobilità in entrata ha ricevuto il riconoscimento istituzionale della Unità Nazionale Erasmus+ Indire – settore Educazione degli Adulti, presente con la Capo Unità Nazionale Lorenza Venturi. A fare da ponte con il territorio sono state le tre Ambasciatrici Regionali: Antonietta Fazio, Paola Gallo e Savina Moniaci che hanno accompagnato le delegazioni, facilitato il dialogo e valorizzato le connessioni tra scuola e comunità.

Questo ciclo di mobilità in entrata ha evidenziato come l’internazionalizzazione non significhi solo “partire”, ma anche “accogliere” persone, idee, metodi. Il risultato si è tradotto in un ambiente più europeo: osservare come culture diverse si uniscano per creare valore ha colpito profondamente i partner europei, offrendo un modello concreto, un laboratorio in cui l’inclusione, la sostenibilità, la digitalizzazione diventano pratiche che si costruiscono insieme, all’insegna della consapevolezza civica e della partecipazione democratica.