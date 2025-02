“L’evoluzione del Farmacista: Il cammino del Samurai”, l’8 marzo il convegno di Federfarma Catanzaro organizzare rivolto ai farmacisti e agli altri operatori del settore per analizzare la situazione attuale e le prospettive di sviluppo della farmacia

Anche nel 2025 Federfarma Catanzaro organizzerà un evento rivolto ai farmacisti e agli altri operatori del settore per analizzare la situazione attuale e le prospettive di sviluppo della farmacia.

L’evento, ormai tradizionale, rappresenta un importante momento di incontro e confronto al quale partecipano istituzioni ed esperti, insieme a numerosi colleghi farmacisti provenienti da diverse regioni del centro-sud.

Nel 2025, l’incontro si terrà l’8 marzo presso il T Hotel di Lamezia Terme.

Il titolo dell’edizione sarà: “L’evoluzione del Farmacista: Il cammino del Samurai”.

Quest’anno esploreremo come i valori tradizionali del bushido possano guidare e ispirare i farmacisti moderni nel loro percorso professionale, affrontando le sfide e le opportunità del settore.

Gli obiettivi del Convegno saranno: analizzare l’evoluzione della professione del farmacista nel contesto attuale; discutere i principi del bushido e come possano essere applicati nella pratica farmacologica; favorire un dialogo tra i professionisti del settore per condividere esperienze e strategie.

I temi principali trattati saranno: etica e professionalità, con focus su come la lealtà, l’onore e la compassione possano influenzare la relazione con i pazienti; innovazione e tecnologia, con l’importanza di rimanere aggiornati e adattarsi ai cambiamenti del mercato; sostenibilità economica, ovvero come bilanciare il profitto con il servizio al paziente, promuovendo una farmacia responsabile.

Una selezione di esperti del settore, tra cui farmacisti, ricercatori e professionisti della salute, condividerà le loro esperienze e visioni sul futuro della professione.

“Ci auguriamo che questo convegno non solo fornisca spunti utili e pratici, ma anche ispiri una riflessione profonda sul ruolo del farmacista nella società odierna, seguendo il cammino del Samurai, fatto di valori e responsabilità – afferma il presidente di Federfarma Catanzaro, Vincenzo Defilippo –. Si tratta di un tema estremamente attuale e di grande interesse per i farmacisti e per chi opera nel nostro settore, in una fase di sviluppo dell’attività delle farmacie, che richiede, proprio per questo, attenzione, capacità organizzativa e una visione chiara sul percorso da intraprendere, oltre a risorse adeguate e sinergie con gli altri attori della filiera”.