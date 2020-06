L’Hotel La Fontanella organizza un Corso di Pittura a Serra San Bruno

La scuola di pittura di Giovanni Marziano opera a Catanzaro da più di venti anni con la missione specifica di tramandare “la bella pittura”, frutto della padronanza delle tecniche pittoriche. Secondo il Maestro “la pittura realista oggi è ostinatamente contrastata da chi ritiene “contemporaneo” solo un modo di operare che privilegia l’invenzione rispetto alla tradizione”.

Lo stile pittorico di Giovanni Marziano affonda le radici nella sua infanzia ed è frutto dell’eredità paterna. Il padre, magistrato di giorno e pittore di notte, oltre ad una scatola di frammenti di pastelli colorati, ha trasmesso al figlio il “pudore” nel fare pittura. Il pudore, inteso come confessione intima nel dipingere come lui, di nascosto, in un luogo in cui si ragiona con se stessi.

I suoi principali punti di riferimento pittorico sono Vespignani e Caravaggio, ha sposato la concezione pittorica del binomio inscindibile tra estetica ed etica, della bellezza raccontata nella verità: “Perché nel realismo nel bello si racconta la verità”. Il Corso si svolgerà nei giorni: 25-26-27 e 28 giugno 2020.