L’I.I.S. “Guarasci-Calabretta” di Soverato arriva al Parlamento europeo grazie al progetto Articap

Il progetto Articap, ovvero l’inclusione dei ragazzi con disabilità attraverso l’arte, è stato presentato al parlamento europeo lo scorso 9 febbraio grazie all’invito del deputato belga Olivier Chastel, vicepresidente della Commissione per i bilanci. La prof.ssa Miriam Cilurzo, referente d’Istituto del progetto Articap, ha rappresentato la scuola soveratese, guidata dal dirigente prof. Vincenzo Gallelli. Presenti all’incontro gli altri due partner: l’Athénée Provincial “R. Warocqué” di Morlanwelz (Belgio) con i docenti referenti e un gruppo di alunni e i docenti referenti del lycée “F. Daguin” di Mérignac (Francia).

Durante l’incontro i docenti intervenuti hanno presentato il progetto dalle sue fasi di stesura alla realizzazione dei molteplici lavori, realizzati prima a distanza durante la pandemia e poi in presenza durante le mobilità nei tre Paesi coinvolgendo le classi quarte e quinte del corso Esabac Techno dell ITE. Gli studenti hanno raccontato le esperienze vissute nella preparazione dei lavori, dallo studio delle varie tipologie di disabilità alla reinterpretazione di opere d’arte selezionate, alla realizzazione di un quadro vivente a Bordeaux, alla creazione di fumetti a Morlanwelz, fino alla rappresentazione di uno spettacolo itinerante che è stato messo in scena tra le strade di Soverato lo scorso settembre. L’entusiasmo con cui gli stessi studenti hanno raccontato quanto vissuto ha fatto intervenire l’assistente del deputato, Clémence Janssens, la quale ha messo in evidenza che purtroppo solo il 4% degli studenti europei usufruisce di queste opportunità formative che la Comunità Europea offre ai suoi giovani.

La presentazione del progetto è stata l’occasione per chiudere un cerchio. Infatti dalla Comunità europea sono partiti i finanziamenti e al Parlamento si è giunti per presentare tutto il lavoro svolto. Il deputato si è complimentato per l’impegno che le tre scuole hanno dimostrato nel corso degli anni e ha dato tutta la sua disponibilità a sostenere le prossime iniziative che si intenderanno intraprendere. Prima fra tutte la diffusione del labello “J’articap” che intende diffondere il progetto nelle altre scuole europee e l’esposizione dei lavori realizzati nella sede del Parlamento.

La giornata è continuata con la visita guidata delle sale e degli spazi del Parlamento, dell’Emiciclo dove in mattinata è intervenuto il presidente ucraino Zelensky durante la seduta plenaria. Un delizioso pranzo è stato offerto a tutto il gruppo nel ristorante del Parlamento e la giornata si è conclusa con la visita del Parlamentarium, il più grande centro visitatori parlamentare d’Europa.

Questa esperienza ha rappresentato un momento formativo molto importante e soprattutto è stato un riconoscimento notevole per tutto il lavoro svolto dall’equipe Articap di Istituto e dagli studenti delle classi Turismo Esabac Techno che hanno saputo dare il loro meglio per lo svolgimento consapevole di un progetto europeo.