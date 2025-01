L’IC Gatti-Manzoni-Augruso ha vinto due premi nell’ambito del concorso “Giornata della memoria – Gli IMI di Catanzaro”

Hanno vinto due premi gli alunni dell’Istituto Comprensivo Gatti-Manzoni-Augruso di Lamezia Terme, guidato dalla Dirigente Scolastica prof.ssa Antonella Mongiardo, nell’ambito della prima edizione del Premio “Giorno della Memoria – Gli internati Militari italiani di Catanzaro”, indetto dal comando militare Esercito Calabria, di concerto con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria.

La cerimonia, che si è svolta lunedì mattina nella Caserma Pepe-Bettoja sede del Comando Militare Esercito “Calabria” a Catanzaro, in occasione della Giornata internazionale della memoria, ha visto la partecipazione delle insegnanti Angelina Materasso, Caterina Bettiga, Simona Isabella, Stefania Talarico, che hanno accompagnato le classi 2°A e 3°B della Scuola secondaria primo grado di Pianopoli.

In particolare, ad essere premiati sono state la studentessa Faye Mame Seynabou della 3°B vincitrice del secondo premio (ha scritto una lettera) ed Elisabeth Greco e Noemi Scalise della 2°A le quali hanno vinto il terzo posto grazie ad un video.

Hanno inoltre partecipato gli alunni Filippo Vescio della 3° B che ha realizzato un disegno; Miriam Fragale della 3°B che ha scritto una poesia; Francesco Molinaro e Alessandro Vescio della 2°A autori di un disegno; Mia Barberio della 2°A e Lorenzo Baronello della 2°A che hanno scritto due poesie. Tutte le produzioni hanno avuto come tema di fondo l’importanza della memoria storia.

Gli alunni sono stati seguiti dalla Prof.ssa Stefania Talarico, insegnante di Lettere, con la quale hanno letto i documenti condivisi dall’Esercito (tra cui lettere che gli internati inviavano alle famiglie) e la prof.ssa Silvia Bellucci, insegnante di Arte che ha seguito i lavori grafici.

Gli elaborati sono stati esaminati da una commissione composta dal presidente dell’Associazione Culturale Storico-Militare “Calabria In armi” generale divisione Pasquale Martinello, dal comandante del CME “Calabria” Colonnello Ugo Gaeta, dalle appresentanti dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria Concetta Gullì e Rosanna Sanso e dal direttore dell’Accademia delle Belle Arti di Catanzaro Virgilio Piccari.

“Un’iniziativa di grande valenza culturale – ha affermato la Dirigente Mongiardo – che accompagna, rafforzandola, l’azione educativa della scuola, volta a promuovere iniziative di sensibilizzazione e approfondimento sul significato del 27 gennaio, una data densa di significato storico e sociale, nella quale tutti dovremmo fermarci a riflettere.

Iniziative come questa contribuiscono a rafforzare nei nostri alunni, e nella comunità tutta, il valore della memoria del nostro passato, favorendo, nel contempo, lo sviluppo di competenze chiave, come la comunicazione nella madre lingua, nelle sue varie forme espressive, comprese quelle artistiche, coniugate con l’impiego degli strumenti multimediali, per far camminare insieme trazione e modernità. Un grazie particolare agli alunni della nostra scuola, che si sono distinti per la qualità dei loro elaborati, frutto di curiosità ed impegno. Grazie per essersi messi in gioco, vincendo la timidezza e qualche inevitabile timore”.

“Al di là del brillante risultato, i nostri ragazzi hanno raggiunto l’obiettivo più importante – ha concluso la Dirigente Mongiardo – hanno riflettuto sulla storia e pensato con la propria testa, maturando una conoscenza critica ed una capacità di elaborazione personale”.

Sul sito web della scuola è stato inoltre pubblicato il manifesto della “Giornata della Memoria” rappresentato dalla poesia della prof.ssa Antonietta Vincenzo, che si riporta di seguito:

27 gennaio

“Giornata della Memoria”

Si procede verso il patibolo

denudati di tutto,

persino della flebile fiamma d’una speranza disperata.

Denudati di tutto,

persino dei vestiti.

Nudi come vermi,

si procede.

Ammantati di sola dignità,

quel velo

che si è riusciti a strappare

Antonietta Vincenzo