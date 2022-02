Liceo artistico di Squillace Lido: una realtà che guarda al futuro!

Architettura e ambiente affiancherà il design del gioiello.

Lo scorso 4 febbraio sono scaduti i termini per le iscrizioni all’anno scolastico 2022/23. Il Liceo artistico con indirizzo “Design”, facente parte dell’Istituto “E. Majorana” di Girifalco, guidato dal dirigente scolastico Prof. Tommaso Cristofaro, ha registrato un notevole aumento delle immatricolazioni rispetto agli anni precedenti.

Il Liceo è ubicato nel comune di Squillace Lido, una sede provvisoria dotata di tutti gli spazi, i laboratori di settore e le risorse necessarie per la piena realizzazione dell’offerta formativa.

La sua posizione strategica permetterà ai nuovi iscritti, provenienti da ben nove comuni diversi, di raggiungere facilmente la scuola. A pochi passi dall’attuale sede, grazie all’impegno dell’amministrazione provinciale di Catanzaro, è in fase di costruzione il nuovo Liceo che, grazie a maggiori spazi e risorse contribuirà allo sviluppo del progetto di scuola per il futuro.

L’offerta formativa si arricchirà già a partire dal prossimo anno scolastico con l’attivazione del corso con indirizzo “Architettura e ambiente”.

L’importante risultato raggiunto, deriva proprio dalla tipologia di offerte formative promosse dalla scuola, che mirano all’acquisizione di conoscenze e allo sviluppo di competenze da poter spendere efficacemente nel prosieguo degli studi universitari e nel mondo del lavoro.

Degno di nota, l’impegno sinergico del Team, coordinato dalla responsabile dell’orientamento Prof.ssa Carmen Rocca insieme alla responsabile di plesso Prof.ssa Monica Vescio, composto dai proff. di indirizzo: Serena Grasà, Adriana De Vito, Patrizia Lagrotteria e Giuseppe Stillo. Il Team ha svolto attività sia in presenza che in modalità online, con tutti gli istituti comprensivi presenti sul territorio.

A tutti gli studenti, in ottemperanza alle norme anti-covid e quindi solo su prenotazione, è stata data la possibilità di partecipare ai laboratori artistici realizzati dai docenti e dagli alunni del Liceo durante gli Open day nei mesi di dicembre e gennaio.

Il lavoro del team prosegue con le attività di orientamento per l’avvio dei corsi d’istruzione per gli adulti (serale).