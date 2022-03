Liceo De Nobili: una lezione scolastica al Parco della biodiversità con gli esperti dell’Asd Calabriando

A volte l’alternanza scuola-lavoro (PCTO) può offrire delle interessanti novità: per esempio, può capitare di svolgere una lezione in modalità diverso dal solito, di fare attività scolastica in un parco, di riuscire a studiare fatti e monumenti non su un libro, ma in maniera diretta, sul territorio; e magari tutto ciò può servire ad aumentare negli studenti il livello di conoscenza della propria città e la capacità di orientarsi leggendo carte, e interpretando i segni del territorio che si sviluppa intorno a noi.

E’ questo ciò che hanno fatto ieri, martedì 15 marzo, al Parco della Biodiversità gli studenti del ISS “Giovanna De Nobili” di Catanzaro, complice il clima favorevole. Ben due classi di alunni, la 4ª A e la 4ª C del Liceo di Scienze Umane, accompagnate dai docenti Domenico Ripolo, Francesca Guzzi, Concetta Ferrari, Brunella Badolato e Andrea Ferragina, hanno avuto la possibilità di approfondire la conoscenza di una parte importante e molto bella della nostra città e della storia locale praticando un’interessante attività, allo stesso tempo culturale e sportiva, grazie ai qualificati operatori di cammino dell’Asd Calabriando.

I responsabili della società sportiva, che dal 2015 si occupa di coniugare la divulgazione culturale con l’attività motoria di fitwalking, cammino, trekking e attività sportiva per tutti all’aria aperta, hanno illustrato agli studenti i tesori e le ricchezze racchiuse nel grande parco cittadino semplicemente camminando.

Alla fine cinque sono stati i km percorsi a piedi da ragazzi e docenti, consultando le carte di orientamento e interpretando bussola, distanze, punti e segnali. Molte le storie trasmesse, tutte legate al parco e spesso poco note o per nulla. Gli studenti catanzaresi hanno fatto conoscenza con la tragedia ferroviaria del 1961 sul ponte della Fiumarella (71 morti); hanno scoperto perché il quartiere di San Leonardo si chiama così (dall’omonima abbazia che lì sorgeva); hanno saputo dell’acquedotto del Visconte, che attraversa il parco sin dall’ottocento; del geosito di barite; degli antichi mulini della valle, legati all’assedio del 1528; della storia stessa del parco, con i suoi musei, opere e personaggi. Riccardo Elia e Armando Priamo, dell’Asd Calabriando, hanno illustrato ai ragazzi tutto ciò, fornendo loro anche una completa brochure realizzata da Felice Izzi.

Gli alunni del Dirigente Scolastico Angelo Gagliardi, che ha fortemente sostenuto e promosso l’iniziativa, alla fine si sono detti entusiasti dell’iniziativa, che avrà un seguito nei mesi successivi con un’altra attività sul territorio.