Lido balneare distrutto da un incendio nella notte

Questa notte alle 2:30 circa la sala operativa dei vigili del fuoco veniva allertata per un incendio in località Isola Di Capo Rizzuto.

Immediatamente veniva inviata una squadra del distaccamento di Sant’Anna che arrivata sul posto constatava che si trattava di un incendio lido balneare, “Scanna’s Beach”.

Considerato che le fiamme avevano già interessato gran parte della struttura veniva richiesto l’immediato intervento di un’autobotte e di un’altra squadra a supporto.

Ad operare vi erano cinque mezzi VF con dodici uomini.

Il repertino intervento dei vigili del fuoco, nonostante le difficoltà di transito viste le vie strette e le macchine parcheggiate in entrambi i lati della sede stradale, ha evitato il propagarsi delle fiamme in tutta la struttura e nelle strutture adiacenti. Sul posto per i rilievi del caso anche i carabinieri di Crotone.