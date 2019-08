Lido Medea, Montepaone: “Tutta colpa di Maria !!!”

Il mare è quieto, un leggero alito di vento avvicinandosi il tramonto genera un po’ di sollievo dalla calura estiva. Sono le condizioni giuste per leggere un libro in spiaggia o per seguirne la presentazione al lido.

Siamo sulla costa jonica calabrese nella splendida cornice del Lido Medea di Montepaone che fa da teatro (è proprio il caso di dirlo considerando la professione dell’autrice, giornalista che si occupa di teatro ), alla presentazione del libro di Mara Fux “Tutta colpa di Maria !!!”, Prospettivaeditrice. Accanto alla scrittrice c’è Claudio Lia, artista molto conosciuto e originario di Gasperina, autore della copertina.

A Giovanna Vecchio, animatrice culturale della cittadina jonica e a Cristina, amica dell’autrice è affidato il compito di animare il dibattito con domande, riflessioni, alle quali Mara Fux risponde puntualmente. Il leit motiv degli interventi è quello di stuzzicare la curiosità del lettore.

Obiettivo centrato, e ci fermiamo qui non aggiungendo altro, perché lo scandalo rosa di inizio secolo, raccontato nelle pagine del libro merita di essere approfondito.

Fabio Guarna – Soverato News