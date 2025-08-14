Lido si trasforma in discoteca ma senza licenza, organizzatore denunciato

Musica a tutto volume, centinaia di giovani in pista e un allestimento da discoteca professionale… ma senza licenza. È quello che si sono trovati davanti i Carabinieri della Stazione di Bagnara Calabra, piombati in uno stabilimento balneare trasformato in locale notturno, ritenuto abusivo.

L’irruzione – secondo quanto emerso dalle indagini – condotta con il supporto della Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco, ha interrotto un evento musicale pubblicizzato sui social e capace di richiamare circa 500 ragazzi.

Nel corso del controllo, i militari hanno scoperto gravi irregolarità: nessuna licenza di pubblico spettacolo, uscite di sicurezza insufficienti e prive di segnaletica luminosa, estintori non idonei e carenze nelle misure di sicurezza sul lavoro.

L’organizzatore è stato deferito in stato di libertà per apertura abusiva di locale di pubblico spettacolo e violazione dell’ordinanza comunale sul rumore, con sanzioni per 14.000 euro. L’area trasformata in discoteca è finita sotto sequestro.

Nel mirino dei controlli anche un secondo stabilimento, dove era in corso un altro evento musicale privo di comunicazione agli uffici comunali: per il titolare è scattata una multa da 1.500 euro. Terminate le verifiche, i Carabinieri hanno imposto lo stop alla musica e gestito il deflusso degli avventori in sicurezza.

L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo estivo messo in campo dall’Arma per garantire ordine, legalità e sicurezza nei luoghi di intrattenimento lungo tutta la provincia. La persona coinvolta è da ritenersi presunta innocente fino a sentenza definitiva di condanna.