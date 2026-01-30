​Lieto fine per Marisa Molinaro: ritrovata la 44enne scomparsa da 10 giorni

Si chiude con la notizia che tutti speravano di sentire il giallo della scomparsa di Marisa Molinaro, la donna di 44 anni di cui non si avevano più notizie dallo scorso 17 gennaio.

L’annuncio del ritrovamento è arrivato ufficialmente attraverso i canali della trasmissione Rai “Chi l’ha visto?”, che si era occupata del caso su sollecito dei familiari preoccupati.

​Dieci giorni di angoscia

​La vicenda era iniziata poco più di dieci giorni fa, quando della 44enne, originaria di Paola, si erano perse completamente le tracce. Un silenzio improvviso che aveva spinto i parenti a lanciare l’allarme e a rivolgersi alla storica trasmissione condotta da Federica Sciarelli, sperando che la visibilità mediatica potesse dare una svolta alle ricerche.

​Durante l’ultima settimana, le foto di Marisa avevano fatto il giro dei social e dei siti d’informazione, attivando la rete dei telespettatori e delle forze dell’ordine.

​Il ritrovamento

​Sebbene i dettagli sulle ore trascorse lontano da casa e sulle modalità esatte del ritrovamento rimangano al momento riservati per tutelare la privacy della donna, la conferma del suo buono stato di salute ha portato un sospiro di sollievo alla comunità calabrese.

​La redazione di “Chi l’ha visto?”, che aveva inserito la scheda di Marisa tra i casi urgenti sul proprio sito web, ha aggiornato i telespettatori comunicando la fine delle ricerche: Marisa sta bene ed è stata rintracciata.