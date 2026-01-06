Lieve scossa di terremoto al largo della Costa Calabra: magnitudo 2.5 nella notte

Una scossa di terremoto di magnitudo ML 2.5 è stata registrata nelle prime ore di oggi, martedì 6 gennaio 2026, nel distretto sismico della Costa Calabra sud-occidentale.

​Secondo i dati rilevati dalla Sala Sismica dell’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) di Roma, l’evento tellurico è avvenuto alle ore 02:34:48 (ora italiana), mentre la popolazione era ancora nel pieno del riposo notturno.

​I dettagli tecnici

​Il sisma ha avuto origine a una profondità (ipocentro) di 12 chilometri, una profondità definita superficiale ma comune per l’area del basso Tirreno. Le coordinate geografiche del rilievo sono state fissate a:

​Latitudine: 38.9698

​Longitudine: 16.0372

Area interessata

​L’epicentro è stato localizzato in mare, nel tratto di costa che abbraccia le province di Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria. Data la magnitudo contenuta, non si segnalano danni a persone o cose, e la scossa è stata avvertita solo lievemente nei comuni costieri più vicini all’epicentro.