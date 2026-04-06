Lieve scossa di terremoto al largo della Costa Calabra: magnitudo 3.3 nel Cosentino

Un risveglio all’insegna della terra che trema per la Calabria settentrionale. Nella mattinata di oggi, 6 aprile 2026, i sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) hanno registrato un evento sismico di magnitudo ML 3.3.
I dettagli tecnici
Il sisma si è verificato alle ore 05:26:25 (ora italiana) con epicentro localizzato nello specchio di mare antistante la Costa Calabra nord-occidentale, in provincia di Cosenza.
Secondo i dati ufficiali della Sala Sismica INGV-Roma, le coordinate geografiche del fenomeno sono state:
Latitudine: 39.0713
Longitudine: 15.6953
Profondità (Ipocentro): 26 km
Analisi del territorio
Nonostante la magnitudo sia stata distintamente rilevata dalla strumentazione, la profondità di 26 chilometri (considerata media per questa tipologia di faglie tirreniche) ha contribuito a smorzare l’energia dell’onda sismica in superficie.