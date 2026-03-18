Lieve scossa di terremoto al largo della Costa Ionica Catanzarese

Una lieve scossa di terremoto è stata registrata questa mattina, mercoledì 18 marzo 2026, al largo della Costa Ionica Catanzarese. L’evento sismico, rilevato dai sistemi della Sala Sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) di Roma, ha avuto luogo alle ore 07:45:21 (ora italiana).

​I dettagli tecnici

​Secondo i dati ufficiali, il sisma ha avuto una magnitudo ML 2.5. L’epicentro è stato localizzato in mare, con coordinate geografiche corrispondenti a latitudine 38.5687 e longitudine 16.7132.

Un elemento rilevante riguarda la profondità dell’ipocentro, stimata a circa 48 chilometri. Proprio l’elevata profondità (tecnicamente un terremoto “intermedio”) ha fatto sì che l’energia sprigionata venisse ampiamente attenuata prima di raggiungere la superficie, limitando drasticamente la percezione del fenomeno da parte della popolazione sulla terraferma.