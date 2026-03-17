Lieve scossa di terremoto al largo della Costa Jonica: magnitudo 3.0 a Siderno

Una scossa di terremoto di magnitudo ML 3.0 è stata registrata nel primo pomeriggio di oggi, martedì 17 marzo 2026, lungo la Costa Calabra sud-orientale.

L’evento sismico è avvenuto alle ore 14:23:32 (ora italiana), secondo i dati ufficiali rilasciati dalla Sala Sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) di Roma.

​I dettagli tecnici

​Il sisma ha avuto origine in mare, con coordinate geografiche focalizzate a 38.2647 di latitudine e 16.3472 di longitudine.

​Epicentro: Costa Calabra sud orientale (Provincia di Reggio Calabria).

​Profondità (Ipocentro): 61 km.

​Orario: 13:23:32 UTC (14:23:32 ora locale).

​Analisi del fenomeno

​Data l’elevata profondità dell’ipocentro (61 chilometri), il terremoto è classificabile come un evento di profondità intermedia. Questa caratteristica fisica solitamente attenua l’intensità delle vibrazioni percepite in superficie, limitando sensibilmente il rischio di danni a persone o infrastrutture, nonostante la magnitudo di 3.0 sia tecnicamente avvertibile in condizioni di particolare silenzio o nei piani alti degli edifici costieri.