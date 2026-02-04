​Lieve scossa di terremoto in Calabria: epicentro a Delianuova

Una scossa di terremoto di magnitudo ML 2.8 è stata registrata nella tarda serata di ieri, martedì 3 febbraio 2026, nell’entroterra della provincia di Reggio Calabria.

​Secondo i rilevamenti della Sala Sismica dell’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) di Roma, l’evento sismico si è verificato esattamente alle 23:08:59 (ora italiana).

​I dettagli tecnici

​Il sisma è stato localizzato con le seguenti specifiche:

​Magnitudo: 2.8

​Epicentro: 4 km a Sud di Delianuova (RC)

​Coordinate: 38.2042 (lat), 15.9322 (lon)

​Profondità (Ipocentro): 17 km

​La situazione sul territorio

​Nonostante la magnitudo contenuta, la profondità di 17 chilometri ha fatto sì che l’energia si dissipasse parzialmente prima di raggiungere la superficie, limitando l’area di risentimento sismico. Al momento non si segnalano danni a persone o strutture.

​La scossa è stata avvertita in modo lieve dalla popolazione residente nei comuni limitrofi all’area aspromontana, ma non ha generato particolari situazioni di allarme. La zona interessata è storicamente soggetta a una frequente attività sismica di bassa intensità, costantemente monitorata dalle reti dell’INGV.