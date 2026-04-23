Lieve scossa di terremoto in provincia di Catanzaro: epicentro ad Amato

Un risveglio all’insegna del tremore per l’area centrale della Calabria. Nella prima mattinata di oggi, giovedì 23 aprile 2026, la Sala Sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) di Roma ha registrato un evento sismico di magnitudo ML 2.6 nel territorio provinciale di Catanzaro.
I dettagli della scossa
Il sisma si è verificato alle ore 07:36:38 (ora italiana), con un ipocentro localizzato a una profondità di 9 chilometri.
La relativa superficialità dell’evento ha fatto sì che la vibrazione venisse avvertita distintamente dalla popolazione locale, nonostante la magnitudo contenuta.
Le coordinate geografiche dell’epicentro sono le seguenti:
Latitudine: 38.9362
Longitudine: 16.4752
Localizzazione esatta: 1 km a Sud-Est del comune di Amato (CZ).