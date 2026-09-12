Lieve scossa di terremoto nel Cosentino: magnitudo 2.5 a Roggiano Gravina

Una lieve scossa di terremoto è stata registrata nella notte in provincia di Cosenza. L’evento sismico, di magnitudo ML 2.5, si è verificato alle ore 03:05:50 (ora italiana) del 12 settembre 2026.

​Secondo i rilevamenti della Sala Sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) di Roma, l’epicentro è stato localizzato a 3 km a est del comune di Roggiano Gravina, con coordinate geografiche pari a latitudine 39.6217 e longitudine 16.1987. L’ipocentro è stato individuato a una profondità piuttosto superficiale, pari a 9 chilometri.

​Vista la bassa intensità dell’evento, non si registrano danni a persone o cose, anche se la scossa potrebbe essere stata avvertita leggermente nei comuni più vicini all’epicentro.