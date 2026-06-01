Lieve scossa di terremoto nel Crotonese: magnitudo 2.8 nei pressi di Rocca di Neto

Una lieve scossa di terremoto è stata registrata nella prima serata di oggi, lunedì 1 giugno 2026, in provincia di Crotone. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha rilevato un evento sismico di magnitudo ML 2.8 con epicentro localizzato a circa 6 chilometri a est del comune di Rocca di Neto.

​Il sisma è avvenuto alle ore 20:31:46 (ora italiana). Secondo i dati scientifici forniti dalla Sala Sismica INGV di Roma, le coordinate geografiche del fenomeno sono state latitudine 39.1720 e longitudine 17.0720.

​Ipocentro profondo

​L’elemento caratteristico di questa scossa è l’ipocentro (la profondità a cui si è verificata la rottura della faglia), individuato a ben 34 chilometri di profondità. Proprio l’elevata profondità ha fatto sì che gli effetti del terremoto in superficie fossero notevolmente attenuati, limitando la risentibilità da parte della popolazione e azzerando il rischio di danni.

​I comuni vicini all’epicentro: Oltre a Rocca di Neto, l’evento sismico è localizzato a breve distanza da altri centri del Crotonese e della fascia ionica, tra cui Strongoli, Scandale, Belvedere di Spinello e lo stesso capoluogo, Crotone, che dista circa 15-20 chilometri dall’area epicentrale.