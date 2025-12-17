Lieve scossa di terremoto nella notte nel catanzarese

Una lieve scossa di terremoto è stata registrata nella notte tra il 16 e il 17 dicembre in Calabria. Il movimento tellurico, avvenuto precisamente alle 00:54:12 (ora italiana), ha interessato l’area centrale della regione, con epicentro localizzato a circa 1 chilometro a Nord-Est del comune di Miglierina, in provincia di Catanzaro.

I dati tecnici

​Secondo i rilevamenti della Sala Sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) di Roma, il sisma ha avuto una magnitudo ML 2.4.

L’ipocentro è stato individuato a una profondità piuttosto esigua, circa 7 chilometri (profondità ipocentrale), il che rientra nella classificazione dei terremoti superficiali.

Le coordinate geografiche esatte sono state indicate in:

​Latitudine: 38.9553

​Longitudine: 16.4845

Situazione sul territorio

​Data la bassa magnitudo, l’evento non ha fatto registrare danni a persone o cose. La scossa è stata avvertita dalla popolazione residente nelle aree prossime all’epicentro, principalmente nei comuni del comprensorio catanzarese.