Lifelong Professional Learning, una realtà all’ITT “G. Malafarina” di Soverato

L’azione di apprendimento permanente professionalizzante, grazie alle opportunità offerte dall’Accreditamento dell’Istituto al Programma Erasmus+ nel settore VET per il settennio del programma 2021-2027, si è concretizzato per i docenti Vincenzo Carito, Giuseppe Donato, Teresa Paparo e Agazio Pasquino dell’ITT “G. Malafarina” che hanno preso parte alla mobilità Erasmus+ VET 2025 dal 9 al 15 febbraio in Catalogna, ospiti dell’IES Guillem Catà, una scuola secondaria pubblica professionale che si rivolge a ragazze e ragazzi che vogliono seguire l’Istruzione Secondaria Obbligatoria (12-16 anni) ed il Bachillerato (16-18 anni) nonché i Cicli di Formazione Professionale di Livello Intermedio e Superiore nei settori professionali di Commercio e Marketing, Immagine Personale, Servizi Socioculturali e Comunitari, Sanità, Legno, Tessuti e Carpenteria.

L’attività di scambio culturale e professionale ha interessato le tematiche dell’inclusione scolastica, le possibili forme di realizzazione di un percorso di vita che sia, quanto più possibile, rispondente all’unicità di ciascun individuo, abbracciando e analizzando i diversi cicli di formazione offerti dall’IES Guillem Catà quali potenziali strumenti di realizzazione di percorsi professionali inclusivi in grado di supportare e stimolare l’autodeterminazione ed il senso di autoefficacia degli studenti. In particolare, il sistema di accoglienza offerto dall’IES ha rappresentato un momento di studio e confronto sulle pratiche inclusive adottate nelle due realtà scolastiche, italiana e catalana.

Tra i percorsi di formazione professionale offerti, gli Indirizzi Carpenteria e Legno hanno caratterizzato lo studio tecnico di questa mobilità. Pertanto, è stato possibile confrontare, in tutte le fasi, la realizzazione delle aule sostenibili gemelle realizzate dai due istituti. Il Dirigente dell’IES Carles Lapeña Royo, docente di carpenteria, insieme ai docenti dell’ITT “G.Malafarina” hanno effettuato un accurato confronto dei due edifici dal punto di vista strutturale, architettonico ed elettronico.

Lo stesso Dirigente dell’IES catalano ha accompagnato il gruppo di docenti nella visita alla Tallfusta, un’azienda a conduzione familiare con una lunga storia nel settore delle costruzioni in legno, pioniera nelle soluzioni strutturali e nell’edilizia prefabbricata in legno.

La mobilità ha rappresentato, quindi, un momento di arricchimento professionale, culturale e umano foriero di ricadute positive nella quotidiana attività svolta dai docenti nelle rispettive discipline. Il team dell’ITT “G. Malafarina” esprime sincera gratitudine al dirigente Saverio Candelieri, sempre attento ed impegnato nella promozione e nell’arricchimento dell’offerta formativa e professionalizzante: “è stata un’esperienza davvero preziosa ed emozionante e siamo grati al nostro Dirigente per la fiducia riposta, per aver creduto nelle capacità individuali e di gruppo e per averci offerto la preziosa opportunità di far parte della comunità Erasmus+”.