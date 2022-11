L’IIS “E. Ferrari” di Chiaravalle promuove giornata Unicef sul tema “Uniti per un mondo sostenibile”

Quest’anno l’Istituto d’istruzione Superiore , IIS “E.Ferrari” di Chiaravalle C.le ha promosso in occasione dell’anniversario della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza una interessante giornata alla quale hanno aderito gli Istituti Comprensivi, I.C. C. Alvaro e I.C .Chiaravalle 2.

Prendendo spunto dalla proposta UNICEF su benessere, sostenibilità e cambiamenti climatici, l’evento avrà come tema: “UNITI per un mondo sostenibile: la comunità educante INSIEME per un’azione condivisa sui cambiamenti climatici” e si terrà il 23 Novembre presso il Teatro Impero di Chiaravalle C.le. Gli studenti e gli istituti, di ogni ordine e grado della città e del comprensorio saranno i protagonisti assoluti della giornata e si esibiranno in diverse performance sul tema della manifestazione.

Seguirà un convegno al quale parteciperanno le autorità istituzionali e religiose vicine al mondo della scuola e, per il mondo del lavoro, liberi professionisti e diversi imprenditori in diversi settori fra cui quello agricolo che riscoprendo le proprie origini contribuiscono quotidianamente alla tutela e alla crescita del territorio.

Ci sarà una discussione con gli studenti per dare inizio a un dialogo costruttivo e positivo tra adulti, bambine, bambini e adolescenti sulle cause e sulle possibili soluzioni dei cambiamenti climatici per garantire la presa in carico della problematica e la partecipazione a esperienze risolutive da parte di tutti.

L’iniziativa, alla quale parteciperanno Monsignor Claudio Maniago, Arcivescovo della Arcidiocesi di Catanzaro Squillace e il Presidente del Consiglio Regionale Filippo Mancuso si avvale del Patrocinio Morale della Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria il cui Presidente con nota trasmessa al Dirigente Scolastico dell’Istituto Fabio Guarna ha espresso “sincero apprezzamento e piena adesione all’evento sociale promosso dall’IIS Ferrari di Chiaravalle C.le.”.

Il programma con inizio alle 9,30 di mercoledì 23 novembre 2022 prevede i saluti di Fabio Guarna, Dir.Scol. IIS “E.Ferrari” di Chiaravalle, Domenico Donato Sindaco di Chiaravalle C.le., Maria Carmen Aloi, Dir.Scol. IC “Alvaro”, Elisabetta Giannotti, Dir.Scol. IC Chiaravale 2, seguiranno gli interventi, anticipati da alcune performance degli studenti finalizzate a proporre delle rilfessioni, di Mons. Claudio Maniago, Arcivescovo Metropolita di Catanzaro-Squillace, Filippo Mancuso, Presidente del Consiglio Regionale della Calabria, Stefano Caccavari, Imprenditore, Daniela Mancini, Imprenditrice, Oreste Gualtieri, Farmacista, Ludovica Gualtieri, Green Designer. Concluderanno Michele Affidato, Ambasciatore Unicef, Giuseppe Raiola, Presidente Regionale Unicef, Caterina Mustari, Presidente Provinciale Unicef, Teresa Rizzo, Responsabile Regionale Scuola Amica.