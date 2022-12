L’IIS Enzo Ferrari di Chiaravalle alla Conferenza europea delle eTwinning Schools

La Conferenza europea “eTwinning Schools as Inclusive and Innovative Learning Organization” dedicata alle Scuole eTwinning, è stata un’occasione importante per approfondire il ruolo di Scuola eTwinning con particolare attenzione a promuovere ambienti educativi sempre più inclusivi.

La Conferenza si è svolta interamente online dal 7 al 9 dicembre e ha preso il via con una diretta streaming disponibile per tutti i docenti interessati, inaugurata dai saluti di Annalisa Cannoni, Policy Officer della Commissione Europea. Si sono poi susseguite due intense giornate di workshop destinate a docenti selezionati, che hanno visto l’intervento di esperti su tematiche quali: alunni come agenti di cambiamento, blended learning, inquiry-based and phenomenon-based learning, spazi di apprendimento e pratiche innovative per rafforzare l’inclusione a scuola, in particolar modo in relazione al multilinguismo, ai bisogni educativi speciali, agli studenti stranieri o con diversi background socio-economici.

Le giornate sono state arricchite da momenti in cui docenti di tutta Europa si sono confrontati e hanno messo a disposizione di tutti le loro esperienze.

Durante il “networking” i circa cento docenti provenienti da diversi contesti scolastici sono stati divisi in piccoli gruppi con il compito di proporre azioni innovative da applicare per assicurare una svolta positiva nella propria scuola, riflettendo anche sulla mission delle eTwinning Schools.

Queste ultime hanno l’obiettivo di rappresentare dei veri e propri modelli per le altre scuole, dove si riconosce il lavoro in team dei docenti, dove gli alunni svolgono un ruolo chiave e sono portatori di innovazione e dove si promuove un apprendimento inclusivo e innovativo. I partecipanti hanno preparato un lavoro da presentare durante la sezione interattiva tenutasi l’ultimo giorno prima della conclusione della conferenza.

L’IIS Enzo Ferrari di Chiaravalle Centrale, già premiato Scuola eTwinning dall’anno scolastico 2019/2020, è stata selezionata tra le scuole europee che hanno partecipato all’evento, insieme ad altre sei scuole italiane situate in Umbria, Puglia, Emilia Romagna, Marche e Lazio. A prendere parte ai lavori, confrontandosi con gli altri colleghi europei, è stata la referente eTwinning dell’Istituto, prof.ssa Valentina Fera.