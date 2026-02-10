L’IIS “Guarasci-Calabretta” di Soverato investe sul futuro dei suoi studenti: 4 studentesse Ambassador STEM all’Università di Firenze

Dal 5 al 7 febbraio, quattro studentesse tra le più meritevoli dell’IIS “Guarasci – Calabretta”, selezionate per il loro impegno, per il rendimento scolastico e per l’interesse dimostrato verso le materie STEM, precisamente due ragazze del liceo e due ragazze dell’ITE hanno preso parte alle giornate di Orientamento come Ambassador STEM, presso l’Università degli Studi di Firenze.

Durante le tre giornate, le studentesse hanno partecipato a lezioni universitarie e laboratori didattici, entrando in contatto diretto con docenti, ricercatori e ambienti di studio universitari. Le attività proposte:

Numeri fantastici e dove trovarli a cura di Orazio Puglisi.

Fra uguaglianza e libertà: come gli economisti provano a misurare la disuguaglianza ingiusta a cura di Paolo Brunori.

La Matematica è (in)utile? a cura di Marco Vergani.

Occhi umani e digitali puntati al cielo: come l’intelligenza artificiale ci aiuta a capire l’Universo a cura di Michele Ginolfi,

hanno permesso alle ragazze di sperimentare in modo concreto i contenuti delle discipline STEM, favorendo curiosità, motivazione e consapevolezza delle proprie potenzialità.

Molto interessante è stata la visita al Museo di Storia Naturale “La Specola” dove le alunne hanno avuto modo di scoprire il lato più sorprendente della scienza, tra ricerca, storia e curiosità.

Le ragazze sono state accompagnate dal Dirigente Scolastico, prof. Vincenzo Gallelli, e dalla prof.ssa Antonella Viscomi, docente di Matematica, che hanno seguito e sostenuto il percorso di orientamento, sottolineando l’importanza di iniziative che valorizzino il talento femminile e promuovano pari opportunità nel mondo della formazione e del lavoro.

La partecipazione all’Orientamento STEM dell’Università di Firenze rappresenta per l’IIS “Guarasci – Calabretta” un’ulteriore conferma dell’impegno dell’Istituto nel promuovere l’eccellenza, e l’innovazione didattica, accompagnando i suoi studenti verso una scelta consapevole del proprio percorso universitario e professionale offrendogli opportunità concrete di crescita culturale e personale.

Le attività di promozione delle materie STEM continueranno in istituto con ricadute sulle alunne delle varie classi e attività interne che serviranno a collocare le materie STEM come materie interessanti e competitive nel mondo del lavoro.