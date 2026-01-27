L’IIS “Guarasci–Calabretta” di Soverato tra le prime 30 scuole italiane alle Olimpiadi di Statistica 2026

Grande soddisfazione per i risultati ottenuti dagli studenti del biennio del Liceo Scientifico e dell’ITE dell’IIS “Guarasci – Calabretta” di Soverato, che il 15 gennaio 2026 hanno partecipato alla prima fase delle Olimpiadi Italiane di Statistica.

La competizione, articolata in prove individuali e di squadra, è promossa dalla Società Italiana di Statistica (SIS) e dall’Istituto Nazionale di Statistica (Istat) ed è rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, di tutta Italia.

Nonostante l’elevato numero di partecipanti a livello nazionale, l’Istituto “Guarasci – Calabretta” ha conseguito un risultato di grande rilievo: a seguito dell’elaborazione dei dati da parte del Comitato Olimpico, la scuola si è classificata all’ottavo posto nella graduatoria delle prove individuali, rientrando così tra le prime trenta scuole ammesse alla fase successiva, dedicata alle prove a squadre, che prenderà il via il 29 gennaio 2026.

Ogni istituto sarà rappresentato da una sola squadra composta da tre studenti, selezionati tra coloro che hanno partecipato alle prove individuali. La prova consisterà nella realizzazione di una presentazione digitale volta a sintetizzare, attraverso testi, grafici e tabelle, i principali risultati dell’analisi di un insieme di dati di fonte Istat indicati dal Comitato Olimpico.

Le prime due squadre classificate accederanno alla European Statistics Competition (ESC), secondo quanto previsto da Eurostat, la Direzione generale di statistica della Commissione europea.

L’entusiasmo, il rigore logico e la curiosità verso la cultura statistica dimostrati dagli studenti nella prima fase rappresentano un segnale positivo e indicano la strada da continuare a percorrere non solo nella fase successiva delle Olimpiadi di Statistica, ma anche in ambito scolastico: quella di un approccio sempre più consapevole al ragionamento statistico, all’analisi di dati reali e all’interpretazione della realtà attraverso i numeri.

Le 30 scuole qualificate alla seconda fase (Classi I e II – Edizione 2026)