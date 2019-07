L’impegno per la sostenibilità da parte di Cataprint con Treedom

Il mix perfetto tra buon rapporto qualità-prezzo e salvaguardia dell’ambiente? La risposta è sicuramente Cataprint. Da più di 30 anni, Cataprint è specializzata nella stampa professionale di cataloghi, riviste e house organ per aziende ed editori. Oltre alla stampa cataloghi, Cataprint si occupa anche di stampa volantini, stampa depliant e pieghevoli. Con un approccio customer-oriented è in grado di aiutare le aziende a migliorare l’aspetto comunicativo. Infatti, la customer care permette di raggiungere virtualmente degli esperti attraverso qualsiasi mezzo, che sia la casella di posta elettronica, la chat apposita o Whatsapp, per dei consigli o per qualsiasi problema che richieda supporto tecnico.

Oltre ad avere dei prezzi competitivi, offre anche la possibilità di posticipare il pagamento di 90 o 180 giorni, ricevendo comunque la stampa al momento dell’ordine. Anche nel tempistiche, Cataprint è imbattibile. Le stampe infatti vengono effettuate in soli 5 giorni lavorativi.

La sua offerta

Cataprint è davvero un paradiso per le aziende. Oltre a riviste e house organ, si possono stampare volantini e perfino tovagliette di carta. A Cataprint non basta la qualità, il buon prezzo e la sostenibilità. Si distingue offrendo dei servizi speciali per le copertine, come il Quinto Colore. Questo permette di attirare l’attenzione su una singola area della copertina, conferendogli luminosità e brillantezza. La vernice UV, invece, è un particolare tipo di vernice lucida, in grado di illuminare la copertina con una patinatura splendente e garantisce la qualità della stampa, proteggendola da eventuali danni, quali graffi e opacità. Per assicurare una protezione da graffi e opacità e una brillantezza istantanea, la vernice Idro, a base di acqua, è davvero ottima. Invece, per proteggere la copertina da agenti esterni, quali acqua e sporco, la Plastificazione Lucida è in grado di mantenere inalterata la qualità e il contenuto del prodotto stampato.

L’importanza della sostenibilità

Come già detto la sostenibilità è di fondamentale importanza per Cataprint. Quest’ultima, infatti, ha stipulato un importantissimo accordo con Treedom, che prevede l’acquisto di un albero per ogni prodotto venduto tramite il sito. Treedom è infatti una piattaforma web che permette di piantare un albero a distanza e seguire la sua crescita online. Questa piattaforma è stata creata nel 2010 e da allora sono stati piantati più di 600.000 alberi, sparsi tra Italia, Africa, Asia e Sudamerica.

Ovviamente, tutti gli alberi vengono piantati da contadini locali, apportando benefici economici, sociali e ambientali. Ciascun albero piantato ha la sua propria pagina, in cui può essere geolocalizzato e ci sono tutte le sue foto man mano che cresce. Quando si decide di piantare un albero, si può scegliere anche se custodirlo o regalarlo ad altri, ovviamente in modo virtuale.

Viviamo in un’era in cui la salvaguardia dell’ambiente è più importante che mai. A volte, ci si dimentica del ruolo cruciale che gli alberi svolgono nella nostra vita. Essi assorbono CO2, emettono ossigeno, ci proteggono dagli eccessi climatici, rimuovono gli agenti inquinanti e forniscono habitat per la biodiversità. Insomma, gli alberi sono degli alleati fondamentali non solo per la salvaguardia dell’ambiente, ma anche per la nostra salute e il nostro benessere.

La foresta aziendale sta crescendo piano piano, ma in modo costante. Grazie al contributo del servizio di stampa online Cataprint sono stati già piantati 59 alberi, in 5 paesi: Camerun, Haiti, Kenya, Madagascar e Nepal e sono stati catturati già 11.065 chili di CO2. Insomma, con Cataprint possiamo ottenere il servizio richiesto, a buon prezzo e di qualità, e allo stesso tempo aiutare l’ambiente e noi stessi.