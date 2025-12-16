L’Incanto di Natale torna a Soverato: in scena la IV Edizione con i Bambini della Scuola Laura Vicuna

La magia del Natale torna a risuonare a Soverato grazie alle bambine e ai bambini del plesso “Laura Vicuna” dell’Istituto Comprensivo Soverato I, protagonisti della IV edizione di “InCanto di Natale”.

L’evento, in programma venerdì 19 dicembre alle ore 10.30, si terrà presso il Teatro Comunale di Soverato e rappresenta un appuntamento ormai consolidato nel calendario delle iniziative natalizie cittadine.

Attraverso canti, musiche e momenti di condivisione, gli alunni offriranno al pubblico uno spettacolo pensato per celebrare i valori autentici del Natale: la solidarietà, la gioia dello stare insieme e l’importanza della comunità.

Un’occasione speciale che mette al centro l’impegno educativo della scuola e la creatività dei più piccoli, accompagnati dal lavoro attento e appassionato dei docenti.

“InCanto di Natale” non è solo uno spettacolo, ma un percorso formativo che valorizza l’espressione artistica come strumento di crescita e partecipazione, rafforzando il legame tra scuola, famiglie e territorio.

Un momento di festa e di emozione che promette di regalare al pubblico un’atmosfera carica di entusiasmo, nel segno della tradizione e della speranza natalizia.