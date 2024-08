Linea Verde Estate in Calabria da Squillace a Stalettì

Linea Verde Estate ripropone il viaggio di Angela Rafanelli e Peppone Calabrese a Squillace, in Calabria: ‘Tra storia e leggenda’ in onda domenica 25 agosto alle 12.20 su Rai 1, sulla spiaggia di Copanello, nel golfo di Squillace, per rivivere il mito di Ulisse e Nausicaa.

Poi Borgia, immerso in un uliveto secolare nella provincia di Catanzaro, alla scoperta del fascino intramontabile del Parco archeologico di Scolacium.

Poi si raggiunge Staletti, in un ambiente totalmente ecosostenibile, per l’interessante esperimento dello ‘yoga agricolo’.

Infine a Sersale, alla scoperta delle bellezze e delle curiosità del Conservatorio Etnobotanico Mediterraneo.