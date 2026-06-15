Lino Banfi super ospite del Magna Graecia Film Festival di Soverato

Sarà il “nonno d’Italia” l’ospite d’onore più atteso della ventitreesima edizione del Magna Græcia Film Festival. Lino Banfi, icona indiscussa della commedia all’italiana e del piccolo schermo, illuminerà il red carpet di Soverato, confermando la kermesse calabrese come uno degli appuntamenti centrali della stagione culturale estiva.

​Il festival, da sempre dedicato alle opere prime e ai talenti emergenti del cinema, si svolgerà nella suggestiva cornice della “Perla dello Jonio” dal 25 luglio al 1° agosto.

Una settimana di proiezioni, incontri e dibattiti che vedrà alternarsi sullo Jonio grandi firme del cinema nazionale e internazionale.

​Dai cult all’affetto del grande pubblico

​La presenza di Lino Banfi celebra una carriera straordinaria, capace di attraversare decenni di cinema e televisione. Dalle storiche commedie degli anni ’70 e ’80 – entrate di diritto nel patrimonio pop del Paese – fino al clamoroso successo televisivo nei panni di Nonno Libero in Un medico in famiglia, Banfi rappresenta un pezzo di storia dello spettacolo italiano. Il festival sarà l’occasione per omaggiare la sua comicità travolgente e la sua capacità di farsi amare da intere generazioni.

​”Il Magna Græcia Film Festival si conferma un ponte ideale tra la grande tradizione del nostro cinema e i registi del futuro.”

​Con l’annuncio di Banfi, il red carpet di Soverato si preannuncia caldissimo, pronto ad accogliere appassionati, critici e turisti in una delle manifestazioni più vivaci del Mezzogiorno.