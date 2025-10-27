L’inossidabile Raffaele Lagani: una stagione da incorniciare per il portacolori della Corricastrovillari

Non conosce limiti l’inossidabile Raffaele Lagani, atleta soveratese e autentico simbolo della Corricastrovillari, che continua a stupire per costanza, determinazione e risultati.

Ieri, domenica 26 ottobre alla 30ª edizione della Strasalerno Half Marathon ha conquistato l’ennesimo successo di una stagione straordinaria. L’atleta calabrese ha dominato la categoria SM70, aggiungendo un nuovo prestigioso risultato a un anno già ricco di soddisfazioni.

Nonostante l’influenza e qualche acciacco fisico, Raffaele ha saputo reagire da vero campione, aggiungendo un nuovo successo alla sua straordinaria stagione agonistica.

Il 2025 è stato per lui un anno da ricordare: titoli regionali in ogni specialità — dalla corsa campestre ai 10 km su strada, dai 1500 ai 5000 e 10000 metri in pista, fino ai 5 km su strada — e un prestigioso settimo posto assoluto ai Campionati Italiani di Mezza Maratona di San Benedetto del Tronto, impreziosito dal record regionale SM70 sulla distanza.

Ma non finisce qui: Lagani ha riscritto la storia dell’atletica calabrese anche stabilendo i record regionali SM70 nei 1500, 5000 e 10000 metri su pista e nei 5 km su strada, confermando una forma e una mentalità che sfidano il tempo.

A 70 anni, Raffaele continua a essere un punto di riferimento per i più giovani, un esempio concreto di caparbietà, longevità agonistica e abnegazione sportiva.

E la stagione non è ancora chiusa: il prossimo 9 novembre sarà al via della III Co.Ro Half Marathon, dove cercherà di conquistare il titolo regionale SM70 di mezza maratona.

Poi, il 14 dicembre, correrà in casa, a Soverato, per la IV edizione de “La 10 km della Perla dello Jonio”, organizzata dalla ASD Poliporto Soverato, dove punterà anche al Trofeo dedicato a Salvo Criscuolo.

Un atleta vero, un esempio raro: Raffaele Lagani, il “ragazzo d’acciaio” di Soverato, continua a scrivere pagine di sport e passione.